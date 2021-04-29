【季節性流感疫苗已獲資助】轉天氣染流感　倍增心臟病中風危機

撰文： 妙手仁醫 最後更新日期： 2021-04-29 06:00

近日天氣乍暖還寒，好多人因為轉天氣而生病。過一陣子就步入夏季，氣溫急升加上室內外溫差太大，屬季節性流感的高峰期，而每年9月開始更是較厲害的冬季流感高峰期。別以為季節性流感只是一般上呼吸道感染，其實季節性流感的病毒可經血液流往不同部位，增加出現併發症如心臟病、中風等危機，後果不容忽視！長者、小孩更屬季節性流感的高危族群，適逢現時有針對的計劃，不妨先了解病症與疫苗詳情、疫苗資助的詳細資訊，為保障自己、保障家人的健康做足準備。今次就請來家庭醫生脫安生講解注射季節性流感疫苗需要注意的事項及季節性流感疫苗資助詳情。 攝影：歐家樂

患季節性流感增10倍心臟病風險 併發症另有中風及腦炎

脫安生醫生解釋，一般傷風感冒的局部徵狀為流鼻水、鼻塞和咳嗽，或會加上發燒、肌肉痠痛等問題，種種徵狀會逐漸出現、病情較慢。但適逢1至3月，7至8月這些轉季期，又正值季節性流感的高危時期，到底如何才分得清自己患的是一般傷風感冒，還是季節性流感？其實兩者的病徵好類似，區分的關鍵在於病發速度。「季節性流感的病發速度來得較急，通常會高燒數日，病情嚴重些。相反一般傷風感冒的病情較漸進式，可能每一天多一個病徵，發病一兩天後也未必會發燒。」

50歲以上的中年人士、12歲以下的小童均屬季節性流感的高危族群，而雖然季節性流感的病徵看似與普通感冒相近，但也千萬別輕視其嚴重性，因為季節性流感可導致一連串的併發症。「心臟病、中風，肺炎、甚至腦炎都可能會是併發症，因病毒能隨血液流至心臟致心肌炎，也可流至腦部誘發腦炎，下呼吸道受感染就會導致肺炎。」資料顯示，成人患流感後首3日，心臟病發的風險大增10倍，中風風險則增加8倍。「若本身已患有慢性病如高血壓、糖尿病等，季節性流感病毒會影響到血管及身體循環系統，心臟負荷有機會加重，增加心臟病發的風險，更可能會中風。」脫醫生補充。

成年人患季節性流感的首3日，心臟病發風險大幅增加10倍。

接種疫苗保家人健康 50歲以上人士已獲季節性流感疫苗資助

要預防上述的風險，接種季節性流感疫苗是最安全又有保障的做法，現時更有季節性流感疫苗資助計劃，幫助保障高危族群的健康。市面較常接種的疫苗類型為四價流感疫苗，此流感疫苗包含兩種甲型流感病毒（H1N1、H3N2）和兩種乙型流感病毒，保護力較三價流感疫苗更強，而且由製造日起計，疫苗防禦力可持續約10個月至一年；6個月至未滿12歲的兒童、50歲或以上人士、孕婦、傷殘人士等均獲政府提供季節性流感疫苗資助，可免費接種。脫醫生指若家中有長者，或12歲以下的孩童，此類高危族群可經季節性流感疫苗資助計劃接種，而其他不在季節性流感高風險族群內的成年人，也建議一同接種季節性流感疫苗，以達群體保障家人健康之效。

脫安生醫生指，現時有季節性流感疫苗資助計劃，若為高危族群，可選擇先接種流感疫苗以防染病。

縱使流感疫苗有助保障健康，但決定注射之前應了解清楚不同流感疫苗類別，或有機會發生的副作用等等。網上資訊繁多而未必全部屬實，脫醫生解釋現時流感疫苗相對安全，而流感疫苗出現副作用的機率也不高，即使有副作用也十分輕微。「打完流感疫苗後，有少數人會出現一些輕微的副作用如針口痛或麻痺，針口瘀等等，但好快會散，另外也有極少數人會發燒。」他亦提醒大家於接種流感疫苗之前，要了解自己的流感疫苗注射紀錄，若曾因注射流感疫苗而出現敏感徵狀者，則應再向醫生查詢。

更須留意的是，市面上的流感疫苗可分為滅活流感疫苗及減活流感疫苗兩種，前者在製造過程中加入被殺死的病毒配製而成，後者經噴鼻劑將弱化的流感病毒注射入體內，激發身體產生抗體作更強的免疫屏障，其產生抗體的速度，以及有效時間會更長。但因注射未完全殺死的弱化病毒入體內，故需視乎接種者的身體質素來決定應否接種。脫醫生提醒：「2至49歲，身體狀況健康的人士才適合接種減活流感疫苗，而且不適用於孕婦、免疫力低或有其他禁忌症如長期疾病、三高的人士身上。故一般季節性流感的高危族群，即12歲或以下，及50歲以上的人士，建議接種滅活疫苗。」若有更多有關季節性流感疫苗資助計劃的查詢，或有關接種季節性流感疫苗的資訊，應如何選擇等問題，可向家庭醫生查詢。

賽諾菲全力支持

MAT-HK-2100455-1.0-04/2021

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。