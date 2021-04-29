涼茶｜便秘生暗瘡廿四味或龜苓膏？揀前先答3問題寒底熱氣宜飲...

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-29 21:00

生暗瘡、喉嚨痛、便秘時，不少人會去涼茶舖飲涼茶，不過，涼茶並非人人適合，有中醫指出，除了寒底人士外，月經期間、患感冒等亦不應飲涼茶，飲錯可導致頭暈眼花，神疲乏力，胃脹肚瀉等。涼茶有那麼多種：廿四味、火麻仁、龜靈膏等，究竟應該怎樣選擇？ 撰文：健福堂註冊中醫師 吳子杰

你知道自己的體質適合飲涼茶嗎？當下的身體狀況飲涼茶會不會有反效果？飲涼茶之前，不如先回答以下三個問題，你該飲什麼涼茶自然便會有答案。

▼1.你是熱底或寒底？（按圖👇👇👇）

「熱者寒之」，涼茶性質偏寒涼，熱底的人平素體質偏熱，特別容易熱氣上火，故較適合飲涼茶及食龜苓膏；寒底人士不宜。

熱底：體質偏熱，一般有眼紅眼痛、口乾口苦、面紅身熱、易生「痱滋」、喉嚨痛、大便乾結、小便黃等症狀

寒底：體質偏寒，一般會怕凍、手腳冰冷、面色瘡白、小便清長等

▼2. 這刻身體狀況宜飲涼茶嗎？（按圖👇👇👇）

除了寒底人士外，月經期間、孕婦及感冒期間亦不宜服涼茶及龜苓膏。

月經期間：避免寒凝血瘀，致經行不暢，出現經行腹痛，血塊多

感冒期間：感冒時正邪相爭，服涼茶及龜苓膏誤傷正氣（抵抗力），則難以去邪除病

孕婦：涼茶清熱去濕，可傷孕婦正氣（抵抗力），導致胎元不固，有流產風險

如果是長者、小孩或久病體弱的人亦需慎服涼茶及龜苓膏，以免損傷脾胃，脾胃為後天之本，氣血生化之源，脾胃受損可致生長發育不良、氣血不足而更易得病。

如誤飲涼茶，會損傷陽氣，可導致頭暈眼花，神疲乏力，胃脹胃痛，腹痛腹瀉等問題。

▼3. 你適宜飲哪款涼茶？（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

1.熱盛口苦心煩，面赤瘡紅：廿四味，清熱解毒力大 2.目赤頭痛：夏桑菊，清肝明目 3.喉嚨痛：五花茶，清熱解毒 4.暗瘡、口臭：龜苓膏，甘寒清利濕熱 5.口乾，小便短赤：竹蔗茅根，清熱生津止渴 6.便秘：火麻仁，潤腸通便

飲用次數：出現熱氣症狀時可飲一杯涼茶，視乎症狀連飲數天，建議一星期最多飲3杯。若症狀仍未改善，應諮詢註冊中醫師。

▼飲涼茶注意事項（按圖👇👇👇）

涼茶不宜與濕重難消化食物同吃

涼茶性寒，容易損傷脾陽，對脾胃造成負擔，不應同時進食濕重難消化的食物，例如糯米雞、裹蒸粽、芋頭、番薯等。此外，飲涼茶目的是清熱去濕，不應同時食用濕熱食物，例如煎炸食物，以免減低功效。

寒底熱氣吃西瓜雪梨

寒底人士上火時可適量食用性質偏涼的水果青菜，例如西瓜、雪梨、涼瓜、冬瓜、青瓜等，多喝水，酌飲綠茶。

食用分量因體質及熱氣程度差異而有所不同，建議初時嘗試食一兩份水果或一至兩杯綠茶，觀察成效。若熱氣症狀持續不解，建議咨詢註冊中醫師。

健福中醫診所 註冊中醫吳子杰（撰文者提供）

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