當媽不易｜中醫教你如何較易受孕　防治「胎毒」順利誕下白滑寶寶

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-28 11:55

每個寶寶都是上天給予的珍貴禮物，但這份禮物不是每個已婚婦女都有幸得到，不少人多番努力仍然未能成為人母。現代女性面對工作的壓力、生活的艱辛，時常忽略了調理身體的重要性，久而久之令體質變差，導致難以懷孕，甚至不孕。本文請來註冊中醫師彭愉康醫師，講解中醫如何由淺入深為婦女調節身體機能，以讓她們能較易懷孕。

據家計會的數字顯示，香港平均每六對夫婦便有一對有不育問題，隨著年齡增長，女性不育的機率便會相對增加，年過四十歲的婦女尤甚。女士難於受孕的原因很多，彭醫師表示現代難於懷孕的婦女，較常見的的原因是卵巢早衰、免疫性不孕、多囊卵巢綜合症及子宮肌瘤等。雖然中醫並無有關的說法，但是也有相對應的調理之道。

調理身體 避免卵巢早衰及免疫性不孕

「大家都知道卵巢是負責儲存和排出卵子，當卵巢出現早衰的現象，即是早於四十歲卵巢功能開始衰退就會影響懷孕。卵巢早衰的症狀包括月經流量減少、經期流血的日子縮短或週期延遲等，女士們可以先行透過西醫的婦科檢查，了解卵巢有否早衰及各項指標是否正常等。」彭醫師強調雖然中醫無法如西醫般檢查出卵子數量等，但從肝、脾、腎三個部位都可以略知一二，因為「肝藏血，脾統血，腎主生殖」，一旦三者功能失常會影響受孕，只要經調理後讓三者功能回復正常，精血充足下卵子的質量就會高，自能受孕。

肝、脾、腎三個部位功能改善，精血充足下卵子的質量就會高，自能受孕。（圖片：sohu）

免疫性不孕則是指母體的免疫系統視卵子或男方的精子為外來物，當成不好的東西而影響受孕機會。彭醫師指，中醫並無免疫性不孕的記載，但是根據臨床觀察，很多不孕患者都有肝鬱氣滯、肝經濕熱等現象。「肝主疏泄，只要能對症下藥，讓肝功能回復正常，當氣機通暢、卵子及精子不再受阻塞和襲擊，兩精相博，自能受孕。」彭醫師續指，在中醫學來說，此病多因腎精不足，精不化血，而生痰濁，或致血瘀。「只要透過針灸及中藥，可有效補腎、化痰和袪瘀，使月經回復正常，就能增加懷孕的機會。

針灸、艾灸及中藥有助行氣活血，改善不孕症狀。（圖片：health.tvbs）

中藥既可內服，亦可外用。現代研究雖未有證據明確指出中藥泡腳對助孕是否有直接幫助，但從中醫角度分析，中藥泡腳的確能增加懷孕機會。彭醫師解釋，雙腳循行的經絡包括肝經、脾經及腎經，中藥泡腳可使這三條經的經絡更通暢。前文提及這三個臟腑是否運作良好，與懷孕成功機會有莫大關係，當肝脾腎的機能得到改善，懷孕機會自然增加。總括而言，中醫主張以「順勢療法」助孕，以調理為原則。

中藥泡腳能通經絡，有助懷孕。（圖片：heho）

孕婦可服用中藥 最好先查詢中醫意見

中藥可助孕，但一旦懷孕，又在懷孕期間不適，便應小心服用，應先經中醫診斷，千萬不應自行執藥。彭醫師指，孕婦如遇身體輕微不適，如傷風、感冒、鼻敏感等，可服用中藥治療及調理。「但有兩點必須注意：首先要留意『孕婦禁用』的中藥，如附子、水蛭、麝香等，因其藥性或毒性太強，會影響胎兒發育，導致早產甚至小產；部分藥材亦須慎用，例如具有行氣破滯、通經去瘀、大辛大熱或滑利作用的中藥。」

第二點要注意的是，即使同一病症在不同人士身上都會有不同屬性，例如感冒可分為風寒、風熱、風燥等。正確診斷病症類型，對醫師開方而言是重要一環，孕婦若自行用藥，極可能會加重病情，例如患上風寒感冒卻自行購買辛涼解表的銀翹散以作治療，只會令病情惡化，甚至影響母嬰健康。彭醫師再三提醒，孕婦服用中藥前，應先經中醫診斷為宜。

《妊娠禁忌歌》中列出部分孕婦應禁用或慎用的中藥。

中藥為母體清毒 防治「胎毒」

很多人都會聽過「胎毒」一詞，從中醫角度，「胎毒」的成因是孕婦懷孕時把所受的毒邪傳給胎兒，導致胎兒出生後產生相對的病症，包括西醫所指的「新生兒蕁麻疹」或「新生兒濕疹」等，如果嬰兒感染胎毒，出生後兩至三天可以在面頰、身軀、背部和手腳等部位，出現白色或黃色針尖般的粒狀紅疹。

嬰兒感染胎毒的症狀。（圖片：odaily.co）

胎毒症狀雖可怕，但適時以中藥調理即可清毒。彭醫師指，孕婦體內或有不同毒素，因人而異，中醫以望、聞、問、切的臨床觀察孕婦自身體質，加以開方。彭醫師舉例，風毒可用防風、荊芥；熱毒可用黃芩、連翹；濕毒則可用紫蘇葉、白蓮鬚等。孕婦可在分娩前定期約見家庭中醫，加以用藥，達致安胎清毒之效。此外，只要孕婦在懷孕期間注意飲食，戒肥膩煎炸、過度滋補的食物，保持心境開朗，避免過份緊張，體內自然沒有多餘的濕熱胎毒傳給胎兒。

彭愉康醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）