缺鈣症狀｜脫髮皮膚乾缺鈣4大特徵一睇就知？魚蝦8食物補鈣唔只奶

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-30 16:31

鈣質不足容易骨質疏鬆，固然影響骨骼和牙齒健康，但亦會影響外觀！缺乏鈣質「有樣睇」，不只影響皮膚、肌肉、情緒等，還可能引起濕疹、抑鬱及心律不整問題等。從外表看如何知道有沒有缺鈣？缺鈣有什麼症狀？又該如何補鈣呢？

我們體內所有礦物質中，鈣質含量最高，當中99%儲藏於骨骼和牙齒裡（骨鈣），餘下的則在血液中（血鈣）， 有助血液凝固、協助肌肉收縮等功用。當血鈣水平過低時，骨鈣便會被提取到血液中，以維持血鈣的水平。情況持續的話，骨骼便會因失去過多鈣而變得疏鬆、脆弱。

《美國國家衛生院》建議不同年齡人士，每日建議攝取所需的鈣質：

• 19至50歲的成年人：1,000毫克 (約為3至4杯脫脂奶） • 51至70歲：1,000毫克（男性）1,200毫克（女性） • 71歲或以上：1,200毫克 (約為4杯脫脂奶） （一杯240毫升全脂奶，約有276毫克鈣質；而同等份量脫脂奶，約有299毫克鈣質）

（GettyImages）

缺鈣有樣睇？

鈣與皮膚、指甲、頭髮和牙齒健康息息相關，對維持健康有重要幫助。綜合《Medical News Today》和《INSIDER》，缺鈣會在外表反映出來，如果你有脫髮、斷甲等問題便要多加注意！

1. 皮膚痕癢及乾燥

缺鈣會令皮膚痕癢及乾燥，一項由加利福尼大學學者發表的研究更指，低血鈣症與濕疹、乾癬都有關係。

2. 指甲易斷、無光澤

健康的指甲，應該呈現平滑且紅潤有光澤，如果指甲變得無光澤、易斷可能是缺鈣所致。

3. 牙齒問題

當血鈣水平低下，身體會取走牙齒及骨骼中的鈣補上，這會導致牙齒更易出現各種問題，包括蛀牙、易斷，甚至有牙根變弱、牙齦發炎等情況。

4. 脫髮

鈣質對維持頭髮健康十分重要，缺鈣可能會令頭髮狀況變差，出現脫髮情況。

▼缺鈣更會使人容易感到疲憊、易抽筋和抑鬱等其他症狀：（按圖👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

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豆漿富含鈣質，是攝取鈣的來源之一。（視覺中國）

天然補鈣食物

鈣質十分重要，我們可以從日常飲食攝取鈣質。深色綠葉蔬菜、連骨魚類、硬豆腐、加鈣豆奶等食物都富含鈣質。

▼以下8種天然食物亦有助補鈣：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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鈣片服用需知

鈣片餐前餐後食？

除了從日常飲食攝取鈣，服食鈣片也是一個很好的補充鈣質方式，但服用鈣片前應看清鈣片成分。碳酸鈣（Calcium Carbonate）一般建議餐後服用，透過進食分泌胃酸，可有助身體吸收碳酸鈣；而檸檬酸鈣（Calcium Citrate）餐前、餐後服用都可以。

避免同吃鐵、鎂質食物

進食時最好別同時服用其他維他命。在食用富含鐵質的食物後，也應避免馬上食用鈣片。鈣質會影響身體吸收鐵質、鋅和鎂。《LiveStrong》報道指，在服用鈣片時，如同時攝取鎂，有機會出現便秘和其他腸胃問題。

▼鈣片幾時食最好？（按圖👇👇👇）

＊注意：人體每次只能吸收約500毫克的鈣質，應避免一次過服用高劑量的鈣片

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