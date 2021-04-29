頭痛原來分多種 腦神經科醫生教你對症解痛

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-04-29 06:00

很多人頭痛，都會立即購買成藥服用止痛，然而，並非次次有效，點解呢？ 腦神經科專科醫生呂凱琪指出，頭痛成因複雜眾多，部分更是因為嚴重疾病引致，如不求醫盡快找出成因，對症下藥，分分鐘後果嚴重。

頭痛分原發性繼發性 搞錯可大可小

頭痛基本上可以分為兩大類：原發性頭痛和繼發性頭痛。前者十分普遍，乃指沒有其他致病因的頭痛，如緊張性頭痛、偏頭痛及叢發性頭痛等，雖然痛感可達強烈級數，但大部分都不會致命。而後者是源於腦部有結構性問題，如腦部因意外創傷、腦腫瘤、腦炎、腦血管畸形、腦出血等。因此，如有嚴重頭痛，還伴隨其他症狀如發燒、視力模糊、噁心、四肢無力等，就應盡快求醫，以免延誤病情。

醫生除問診外，會透過臨床檢查，如檢視病人腦部、四肢活動及步姿有否異常。由於很多早期腦瘤只有頭痛症狀，所以呂醫生也建議病人做磁力共振，以排除痛楚是否因腦部嚴重問題所致。

如檢查後發現非腦部結構問題，醫生會根據頭痛的特徵，而診斷為不同類型的原發性頭痛。最常見的有緊張性頭痛（Tension Headache）；痛楚非常劇烈及頻密的有叢發性頭痛（Cluster Headache）；與遺傳因素影響及廣為人知的有偏頭痛（Migraine）。

緊張性頭痛女比男多 較少單邊痛

呂醫生表示，香港大約每四個女性，就有一個有緊張性頭痛（23%），男性則佔人口的18%，差不多每五個就有一個。「雖然名稱有緊張兩字，但不代表病人有情緒病或精神病紀錄，醫學界相信那是因頭部及頸部肌肉過份繃緊引致。」

特徵：腦的任何部位出現輕度至中度疼痛，痛時有擠壓感，感覺像被東西罩住或箍緊，令人頓感懨悶不適。它較少單邊出現，有時痛感會延伸到頸椎。

即時緩解方法：服止痛藥物如撲熱息痛及非類固醇消炎止痛藥，但不建議長期服用。另外醫生亦有機會處方減低神經物質傳遞的藥物，減少痛感，相對地可安心長期服用的。

叢發性頭痛男比女多 聞氧氣紓緩痛楚

叢發性頭痛的患者約佔人口的0.1%，男女比例是4:1，好發於20至40歲男士身上。雖較罕見，但因痛感劇烈，比撞牆更痛，因此都備受關注。呂醫生就有一位35歲的男病人，在31歲時確診為叢發性頭痛，每年秋冬就發作，頻密至一日三次。「他並無家族病史，照磁力共振後發現腦部及血管一切正常，懷疑發作跟天氣及壓力有關。他一年有三個月會服用預防性藥物，以減少發作的次數及痛楚程度。患者另外買了家用式氧氣機，一痛即聞，有時需要再服收縮血管藥。」

特徵：單邊痛楚，幾分鐘內痛楚快速升級至劇痛程度，痛到眼水鼻水齊流，一日可發作幾次，每次約十五分鐘至三小時，一年裡有兩三個月每天密集發作。其後有數個月靜止期，之後又進行另一個發作循環，嚴重影響日常生活。

即時緩解方法：聞氧氣及服收縮血管藥。

偏頭痛要服藥多休息 做運動痛上加痛

香港約有13%人口有偏頭痛，成因暫時不明，但相信跟家族遺傳有關。如父母其中一方有偏頭痛，子女有50%機會有偏頭痛。如父母雙方皆有偏頭痛，子女有75%機會有偏頭痛。

呂醫生表示，因名字有「偏」，很多人以為只是單邊頭痛：「雖然單邊頭痛佔70%，但有30%是左右腦同時痛。所以診斷偏頭痛，不能單靠位置，還要視乎其他特徵。」

特徵：痛感是中度至嚴重，發作時會噁心、畏光及怕吵。發作時間由四小時至72小時不等。四分一人在發作前短暫時間會見到閃光。有患者表示朱古力、芝士、紅酒、代糖及含硝酸鹽的加工食物，都會誘發偏頭痛。休息後痛楚會獲得紓緩，但做運動會令痛楚加劇。

即時緩解方法：服藥後立即上床休息，視乎情況服用止痛藥物、非類固醇消炎止痛藥、止嘔藥或偏頭痛特效藥，例如收縮腦血管藥。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。