SOGO感謝祭2021｜按摩槍湯包低過3折體脂磅減4百　消委會教用貼士

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-29 13:29

「SOGO崇光感謝祭2021」於5月正式展開，網店則率先推出SOGO Thankful Week 2021線上獨家預售優惠。記者在當中精選了減價的健康電子用品、保健食品、養生湯水等貨品，未想到母親節買什麼孝敬母親旳話，不妨參考吓。但選購時有什麼貼士和注意？

體脂磅

電子磅有助控制體重，現時市面有不少多功能如十合一或九合一等的智能磅或體脂磅，具量度體脂肪率、體水分率和肌肉量等功能，有助控制脂肪。

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使用貼士

消委會曾就智能磅測脂磅重，提出數個使用時的貼士：

1. 量度時，應將磅秤放置在平穩堅硬的地板上，切勿踏在磅秤邊緣

2. 使用智能磅測量身體成分時，必須脫掉鞋襪，雙腳站在電極上

3. 為確保讀數穩定，每天應在同一時間及環境使用磅秤，進食、劇烈運動或早上剛起床後，應盡量待3小時後才使用

4. 若體內裝有電子醫療設備，例如心臟起搏器或呼吸器等，不宜使用智能磅測量身體成分，以免智能磅輸出的低頻電流影響醫療儀器的正常運作

按摩槍

按摩槍的高頻震動能到達肌肉深處，有助紓緩肌肉痠痛，消除疲勞，加強血液循環，快速復原。

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使用按摩槍貼士

註冊物理治療師蔡永基提醒大家，應避免在頸椎、腋窩和棘突（即脊骨正中間突出的部分）使用按摩槍。由於頸椎位置有臂叢神經、頸動脈，十分脆弱，萬一打傷，隨時影響手部知覺控制，甚至中風。至於腋窩充滿神經線及淋巴組織，有機會令淋巴受損，或令神經線受傷，出現手部麻痺的情況。

基本上使用按摩槍打厚肉的位置就可以，例如腰、臀部、大腿、小腿腳瓜都可接受；至於肩膊也可以使用按摩槍，頸部就應完全避免。

養生湯包

湯水能滋潤身體，具不同功效，例如想去濕可選薏仁、蓮子則清心養神。揀湯包前需了解不同食材的功用，再根據身體狀況選擇湯包！

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選購湯水貼士

留意湯包上的營養標籤，尤鈉質含量。據食安中心的總膳食研究指出，湯水是本地成年人從食物攝取鈉的第二大來源。攝取過多鈉（鹽）可能會增加患上高血壓的風險，可引致心臟病和中風等慢性疾病。英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。

保健食品

身體需要攝取適量的維他命及礦物質，促進成長和發育，維持各機能的健康。大家可按以下功能，視乎各人不同需要選擇營養補充品。

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揀營養補充劑健康貼士

維他命A：減低夜盲症、乾眼症的機會

維他命B雜：助消化、代謝、維持神經、血液功能正常

維他命C：加強抵抗力，幫助鈣質和鐵質的吸收

維他命D：協助身體吸收和利用鈣質和磷質

葉酸：幫助製造細胞和紅血球

鈣：堅固骨骼和牙齒

鐵：製造紅血球

葉黃素群：維持黃斑健康

*鐵、鎂和魚油丸補充品，空腹食最易引起消化系統不適，需與正餐或小食一起服用或於飯後服用。

網店優先預售：即日至5月6日 門市及網店第一階段：5月7至16日 門市及網店第二階段：5月17至23日 地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

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