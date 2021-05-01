金盞花茶｜養肝排毒治喉痛5功效　加金銀花防口臭暗瘡忌用2種茶底

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-05-01 20:50

夏日即將來到，是時候排毒養肝、減肥瘦身。金盞花又稱「金盞菊」，原本生長在地中海一帶，除了製成護膚品，還可以泡茶服用，有美顏排毒、抗敏感之效，女生養生必飲！它還有什麼營養？哪類人不宜？金盞花配哪種茶功效加倍？

▼金盞花有咩功效？ （即按圖知多啲👇👇👇）：

在護膚上的功效

金盞花（Marigold）原本生長在地中海一帶，早在古時當地人已會利用金盞花處理傷口，防止發炎。花朵裏的成分能有效傷口組織生長，同時可以減緩口腔和喉嚨腫脹。台灣健康網站「Hello醫師」列出了金盞花的效用。包括可以減輕傷口疼痛和發炎，同時亦有鎮靜作用，能治療鼻血、口腔潰瘍、阻止傷口發炎流膿。

曬乾的金盞花可以用以泡茶，除了外敷還能內服。（圖片：istock）

金盞花內服功效

初夏即將來到，平日的濕熱會積聚在體內，因此清熱解毒變得非常重要。它含有豐富花青素和葉黃素，有明目解肝熱之效。同時亦含有多種維生素，包括維生素A、、C、P、E。金盞花曬乾後可以泡茶，治療喉嚨痛。金盞茶可以配合綠茶服用可以預防暗瘡、清熱解毒。花瓣更有去水腫功效，適合女士們服用，又能促進新陳代謝，養生必飲。

▼金盞花茶療（即按圖知多啲👇👇👇）

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沖金盞花揀咩茶底最好？

金盞花茶用什麼茶底最好？台灣慈濟大學賴建翰醫師表示，由於金盞花有清熱之效，適合用綠茶和白茶飲用，效果更佳。但不宜用紅茶或烏龍茶浸泡服用，否則會令功效下降。除了茶，使用熱水浸泡亦可。

哪類人不宜？

金盞花有鎮靜功效，下列人士服用前應先諮詢醫生專業意見。

1）孕婦

金盞花並非藥性強烈的草藥。不過孕婦和正在授乳的人士建議先諮詢醫生再服用。

2）對金盞花過敏人士

部分人會對菊花的成分過敏。金盞花亦是菊花的一種，敏感人士若誤服可出現短暫性的皮疹。

3）生理系統失調人士

生理系統失調患者不宜服用。

4）正在長期服用藥物人士

金盞花會令人嗜睡，因此應避免和其他有鎮靜作用的藥物，例如安眠藥、腸鎮靜藥一同服用。

金盞花茶療

金盞花茶療（圖片來源：pinterest）

金盞花綠茶

材料：乾燥金盞花3～5克、綠茶茶葉（任意）1茶匙、熱水250毫升、蜂蜜（按喜好加入）

功效：清熱排毒、利水消腫、養肝明目、舒緩經痛不適、減輕喉嚨腫痛

步驟：

1）先把乾燥金盞花用熱水浸泡30秒。

2）倒去熱水，加入茶葉。

3）再次加入熱水，浸泡3～5分鐘。

4）可加入少許蜂蜜調味。

金盞花水

材料：乾燥金盞花5～10克、水250毫升

步驟：

1）把乾燥金盞花放進茶包。

2）加入250毫升熱水。

3）浸泡10～15分鐘。

長期病患者，或正服用其他藥物之人士請先諮詢中醫和家庭醫生意見。

▼仲有咩養生茶可以明目護肝？（即按圖👇👇👇）：