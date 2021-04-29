阿嬌暴肥因荷爾蒙失調？毛多胸脹7症狀平衡荷爾蒙晚餐要這樣吃！

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-29 20:38

阿嬌（鍾欣潼）最近參加內地真人騷，身形圓潤不少，肥了接近一圈，阿Sa（蔡卓妍）指阿嬌只是荷爾蒙失調。月經失調、生暗瘡和變肥都是荷爾蒙失調的症狀之一，什麼原因會令荷爾蒙失調？什麼方法可以如何預防或改善？

40歲的阿嬌最近參演了內地真人騷《怦然心動20歲》，在該節日公開的預告片段中，阿嬌紮起丸子頭，面形明顯圓潤不少，身形比之前豐腴，有網民更指看不到她的頸部線條。

▼樣子標緻的阿嬌暴肥其實不是第一次，背後真正的原因是什麼？（按圖👇👇👇）

荷爾蒙是身體內分泌系統釋放出的化學物質，是器官與器官之間的溝通工具，提示組織和器官工作，負責控制身體代謝、生長和生殖等等。當荷爾蒙失調，身體有可能分泌太少或過量的荷爾蒙，影響整個月經周期。由於荷爾蒙是內分泌系統裡分泌出來的，因此荷爾蒙失調其實等同內分泌失調。

荷爾蒙失調症狀

變肥是荷爾蒙失調常見症狀，肥胖和荷爾蒙失調互為因果，荷爾蒙跟肥胖可能相關的問題包括甲狀腺低下、腎上腺皮質醇過多、多囊性卵巢症候群。例如多囊性卵巢症患者對胰島素有抗阻性，胰島素抵抗性會提高體內的胰島素水平，進而提升睪丸酮的水平，形成肥胖。而甲狀腺分泌減少，令細胞代謝能力降低，亦可能引起水腫和肥胖問題。

荷爾蒙失調除了影響身形，外觀也會受影響，包括體毛過盛、皮膚變差和生暗瘡。

體毛過盛：

如女性雄激素分泌過多，就可能引致多毛的症狀。過多的體毛分佈有男性化傾向，可出現於嘴唇、胸前、腹中線、小腿及腳趾等。

生暗瘡皮膚差：

荷爾蒙分泌失衡會造成皮脂分泌過盛，引起長期生暗瘡的情況。此外，皮膚未能對抗外界不良刺激時，更會引起面色暗啞、色斑等肌膚惡化表現。

▼荷爾蒙失調可能出現月經失調、失眠等其他症狀：（按圖👇👇👇）

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荷爾蒙失調原因

阿Sa提到驚畀到壓力阿嬌，壓力的確會影響荷爾蒙，令失調情況雪上加霜。婦產科專科醫生梁巧儀表示，內分泌是一個複雜的系統，受很多因素影響，如環境毒素、情緒壓力、營養、疾病、年齡增長等。因此，生活壓力大、精神長期繃緊、睡眠不足、飲食營養不均衡，又或者因為錯誤的減肥節食，都有可能影響到體內荷爾蒙，打亂原本順暢的溝通運作，引起荷爾蒙失調。

荷爾蒙失調導致疾病

內分泌失調可引起身體不同方面的徵狀及疾病。梁醫生指，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可能會導致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等的慢性疾病。至於缺乏雌激素則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

▼內分泌失調影響不同身體機能：（按圖👇👇👇）

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平衡荷爾蒙方法：吃牛油果？

適量運動、維持均衡飲食、按時作息、保持愉快和樂觀的情緒都有助改善荷爾蒙失調。澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）指根據內分泌學會指引建議有荷爾蒙失調的人士應與內分泌專科醫生、註冊營養師及心理學家合作改變行為和習慣，她亦提出有助平衡荷爾蒙的飲食建議。

▼有助平衝荷爾蒙的食物：（按圖👇👇👇）

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▼另一方面，加工、油炸食品、添加糖和人造甜味劑等食物會增加荷爾蒙失調的風險：（按圖👇👇👇）

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