綿茵陳茶｜清熱去濕降血脂忌同吃2類食物　關節痛加紅棗面黃加...

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-04 08:00

俗語說：「三月茵陳四月蒿」，三月採摘的茵陳藥效極佳，具有清熱利濕、抗炎退黃疸、降血脂、降血壓等作用。有中醫指出，綿茵陳茶特別適合春夏季飲用，亦可配搭紅棗、荷葉、菊花等材料，增加不同功效。 撰文：健福堂註冊中醫師鍾威

綿茵陳（亦稱茵陳） 性苦，微寒。入脾、胃、肝、膽經，有清熱利濕、利膽退黃、解熱抗炎、利尿平喘功效。

▼綿茵陳茶可用於哪些疾病？（按圖 👇👇👇）

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綿茵陳功效

服用綿茵陳對黃疸型肝炎、膽囊炎、小便不通等疾病有一定的治療作用。此外，綿茵陳亦有降血脂、降血壓、擴冠（即是增加心臟冠脈血流量，改善微循環）、抗凝血等好處，特別有利心血管疾病人士。再者，綿茵陳亦有助驅蛔蟲及抑制多種致病性皮膚真菌與細菌，例如比較常治牛皮廯、風疹、漆瘡等。

綿茵陳有降血脂、降血壓、擴冠、抗凝血等好處，特別有利心血管疾病人士。（撰文者提供）

綿茵陳適宜及不宜飲用人士

綿茵陳茶較適合於在春、夏季飲用。這兩季天氣潮濕，身體容易受濕邪外侵，所謂「三月茵陳四月蒿」，體現綿茵陳使用的季節特別性。當身體沉重、二便不爽（小便淋漓，大便黏廁）、面黃眼黃同時出現（黃疸）等肝膽濕熱的症狀，茵陳茶就非常適合飲用了。

不過，綿茵陳茶不適合陽虛體質（氣短、怕冷、疲倦）人士，蓄血發黃（腹內出血）、慢性胃炎、低血壓、容易腹瀉、月經期間、潮熱盜汗者、孕婦都不適宜服用。

▼綿茵陳茶療（按圖 👇👇👇）

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1.綿茵陳茶：利膽、護肝、解熱抗炎、降血脂，擴冠（增加心臟冠脈血流量）等 2.綿茵陳紅棗茶：清熱利濕，溫中益氣，養血安神 3.綿茵陳荷葉茶：清熱利膽，去脂瘦身 4.綿茵陳梔子菊花茶：清熱利膽，護肝養血，清肝明目

▼飲用綿茵陳茶注意事項（按圖 👇👇👇）

綿茵陳忌與哪些食物同吃？

綿茵陳不建議與高脂肪食物一起食用，容易出現腹瀉；亦不建議與海鮮一起服用，容易產生結石。一般一日服用最多不要超過300毫升，服用太多容易導致虛寒性腹瀉。

健福堂註冊中醫師鍾威（撰文者提供）

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