養生穴位｜安眠強腎增免疫力6穴位防疾病　腳上有個「不老穴」？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-02 10:02

穴位，主要指人體經絡線上特殊的點區部位，是中國傳統醫學在人體分佈體表的臟腑經絡循環路線中，對氣血匯聚、轉輸與出入之所的特定處所給定的名稱。部分穴位雖然並不在經絡上，但對其的刺激也可以產生療效。

人體有許多的穴道，按摩穴道可以促進身體的氣血循環，達到保養身體、預防疾病的效果，甚至可以治療身體疾病。以下就來告訴你必收藏的六大穴道，每天按摩就能簡單養生。

▼6個必備養生穴位（按圖了解👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

1. 關元穴可補腎

關元穴是人體陰陽元氣出入處。經常按摩可以補元、溫腎、驅寒， 幫助改善腎虛、腰酸、掉髮等問題。

位置：肚臍下方4橫指寬處

方法：先搓熱手掌，用手掌以關元穴為中心摩擦腹部，做100~200次，到腹部有熱感為止。

2. 湧泉穴可安神

湧泉穴是腎經的第一個穴位，每天按摩可以改善神經衰弱、幫助睡眠，並且增強人體的免疫力。

位置：腳底前1/3正中的凹陷處。

方法：每天洗腳之後，用雙手的大拇指按揉兩腳的湧泉穴約10分鐘。

3. 三陰交穴可養顏

三陰交穴是肝經、脾經、腎經的交匯處，被稱為女性的「不老穴」，對治療婦科疾病也有幫助，像是經期不順、經痛等。

位置：腳踝內側突起往上4橫指寬處。

方法：將拇指直立放在穴位上，先向下按壓後再揉按。按摩1分鐘後，停10秒後再揉，以這樣的方式按摩10分鐘。

4. 中脘穴可養胃

中脘穴有調理消化系統的功效，若是經常胃痛、胃脹，可以常按這個穴道。

位置：肚臍上方4橫指寬處。

方法：胃痛時可以點按中脘穴，用手指按壓10秒，鬆開再按壓，重複這個步驟做3~5分鐘。胃脹時可以用手掌輕柔穴道來促進消化。

5. 內關穴可護心

內關穴是心包經上最重要的穴道之一，平常按摩可以強心理氣、緩解心悸、心慌、焦慮等。

位置：手腕橫紋中點往上3橫指處。

方法：用大拇指垂直往下按壓，每次按摩3分鐘，直到局部有酸脹感，或是症狀有所改善為止。

6. 足三里穴助長壽

足三里穴是人體重要的長壽穴之一，經常按摩可以調節脾胃功能，改善人體免疫能力，緩解眼睛、鼻子、嘴巴、牙齒等部位的病症。

位置：於外膝眼下4橫指處。

方法：用拇指或是用梳子的手柄等工具，每天按壓10分鐘。

相關文章：【按摩槍】使用不當會中風3大位置不能碰！選購按摩槍必睇6個重點

+ 7 + 7 + 7

相關文章：排毒穴位｜額生暗瘡心火旺偏頭痛肝積毒？對準時間按穴助5臟排毒

延伸閱讀：

按摩手指、腳指暢通12經絡，隨時都能養生排毒！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】