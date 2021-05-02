青筋位置｜手背露青筋腸胃弱？5位置有冇三高竟睇呢度要多吃橙莓

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-05-02 17:02

許多人都知道，少動怒、爆青筋，以免腦溢血、腦中風，台灣台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，舌根底下血管是觀察是否「爆青筋」體質的重要指標，如果血管粗又多，恐為三高患者，務必飲食清淡，多吃柑橘及莓果類水果。

▼容易爆青筋者恐有微循環障礙危機？（按圖了解👇👇👇）

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陳潮宗說，所謂的「青筋」並不是筋，而是人體皮下可以看見的靜脈血管，一旦靜脈血液回流受阻、壓力升高，靜脈血管（青筋）就會凸起，相當明顯。血液之所以回流受阻，主要在於體內積滯，人體淤血、痰濕、熱毒、積滯等生理廢物無法及時排出體外，以致「氣滯血瘀」，這類民眾常有「微循環障礙」，建議平常多觀察身體狀況。

例如，手背的青筋特別明顯，手部外側的經絡主管大腸、小腸，手部內側經絡主管心、肺；至於足部也常冒青筋，外側經絡主管胃、膽、膀胱，足部內側經絡主管脾臟、肝臟、腎臟。

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舌下血管爆青筋 恐有三高問題

最容易看出爆青筋的部位是舌下，陳潮宗指出，舌下血管密集，刷牙洗臉時，可多觀察舌下血管，是否特別粗，且膨脹突出。如果不易辨識，可觀察朋友舌下狀況相互比較，就能細辨究竟。

陳潮宗說，如果舌下血管爆青筋，代表恐已罹患高膽固醇、高血脂、高血壓等慢性三高疾病，建議接受健康檢查，確定自身狀況，另外，積極改善飲食，力求清淡，不要攝取過油、高糖、高鹽、高熱量等食物，可多吃柑橘及草莓、藍莓等水果。

最重要的是，舌下血管爆青筋者平時應該多修身養性、平心靜氣，即使遇到不如意之事，也不可爆怒，以免氣血攻心，引起心肌梗塞或是腦中風等急重症。

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