脷苔顏色｜ 黃厚濕熱冇脷苔消化差　5種脷苔反映脾胃怎樣最健康？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-03 19:02

脾胃問題在臨床上很常見，除了導致胃痛、胃脹等一些症狀，甚至還會引發口臭等影響人際關係的問題。想正確的調理脾胃，應該先學會判斷自己的脾胃是否健康，關於這一點，可以透過舌苔的狀態來了解。

舌苔象徵胃氣，而胃氣就是俗稱的消化功能，脾胃有不適的症狀，首先體現在舌苔上。比如你昨天晚上吃火鍋，今天出現了牙齦腫痛或大便乾燥等問題，這時你的舌苔一定是「黃厚苔」；如果中間由黃變黑，則是中醫講的胃火熾盛。

健康的舌苔是薄白苔，有舌苔就是有胃氣，就如一層薄薄的胃氣附著在舌體上面，這種情況也是胃氣正合適的時候。接下來介紹5種不正常的舌苔狀態，來教大家如何調理脾胃。

▼舌苔反映你的消化功能（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 沒有舌苔：脾胃虛弱

前文說過舌苔等於胃氣，所以舌體上沒有舌苔就等於沒有胃氣；沒有胃氣就表示脾胃虛弱，吃什麼東西都消化不了，吃一點東西就感覺飽，經常肚子脹。這種情況可以用西藥來緩解，但要從根本上強壯脾胃，可以用參苓白朮丸或補中益氣丸調理，裡面含有補益的人參，還有可以健脾利濕的茯苓和白朮。

2. 舌苔黃厚：慢性濕熱

舌苔厚、中間發黃的黃厚苔，質感厚膩，有這種舌苔的女性多有嚴重的口氣，也就是口臭。人出現口臭，第一時間會透過嚼口香糖或噴口氣清新劑來掩蓋，但這些方法治標不治本。

黃厚苔實際是長期受慢性濕熱侵襲形成的，這類人大多「消谷善飢」，意思是胃氣非常旺盛，也就是胃口很好，吃飯老覺得吃不飽，吃了沒一會兒就餓了。像這類人不僅會口臭，還會伴有口苦，容易肥胖，女性分泌物容易黃、味重，這都是吃太多肥甘厚味造成的。針對這類人，可以吃黃連清胃丸來治療，但最重要的還是要調整飲食習慣，少吃肉跟辣，舌苔慢慢會變成薄白苔。

3. 舌苔發黑：胃火熾盛

黑苔就是舌苔發黑，其實算是升級版的黃厚苔。有黑苔的人通常伴有小便黃、大便乾等症狀，表示胃火熾盛。這種情況需要吃一些涼性的藥，比如清熱地黃丸，要有便秘，也可以吃連翹敗毒丸或者搜風順氣丸，這些藥在清火的同時也可以通大便。大便一通，胃火就下去了，黑色的舌苔會慢慢變成黃厚苔，再慢慢變成薄白苔，這時候就恢復正常了。

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4. 舌苔有溝：容易患胃炎

有的人的舌體中間會有一個溝，這種叫「溝壑舌」，有這種舌苔的人大多患有胃炎。這類人大多有反酸、胃灼熱的症狀，學名叫逆流性食道炎和胃炎，尤其是喝酒過多的人到醫院做檢查，會發現他的食道和胃的黏膜損傷較嚴重，這是胃黏膜被長時間摧殘而出現的損傷。

胃黏膜損傷會影響胃氣，也會表現在舌苔上，於是舌體中間出現一道明顯的溝。像這種情況只能靠養。怎麼養？向大家介紹一個美味的方法——喝羊湯，因為羊肉是溫性的，就是這個溫性在慢慢養護著胃。胃病需要用溫補的藥來慢慢調理，當然還要忌口，不吃辛辣和油炸食物。

5. 地圖舌：積食導致腹脹

舌苔在舌體上一塊一塊的，就像地圖一樣，是積食的典型症狀。如果因為積食導致出現地圖舌，還伴隨腹脹、大便不通，不用吃藥，只吃幾顆生山楂，就解決問題了。有些人燉肉時，經常會放兩顆山楂，這麼一來，肉容易爛，其實這就是山楂的藥效。山楂可以消積化食，而且效果非常好。

有齒痕＝脾虛？排便狀況是關鍵

說到舌診，不得不提的還有一個問題：齒痕和脾虛之間的關係。齒痕出現的原因有很多，肥胖者舌體胖大就會有齒痕，很多偏瘦的人也可能有齒痕，因此舌有齒痕不一定是脾虛。

雖然脾虛會在一定程度上，導致舌體上出現齒痕，但那應該建立在有消化不良症狀和舌診的前提下，才能說是脾虛。所以我們判斷一個人是否脾虛時，要先看舌苔，再了解他的消化情況，還有一個重要的依據，就是看他的排便情況。脾虛的人一定是大便溏泄，或者黏膩不爽。

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本文摘自：《女人的病，99%都是「氣」造成的》

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