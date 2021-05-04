量血壓｜左右手上下壓差距幾多中風高危？量血壓4重點2個時間不宜

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-04 10:02

你有量血壓的習慣嗎？不少人聽說量血壓要量左手，理由是左手離心臟比較近，量的血壓會比較準，但醫師表示，這個觀念是錯的！量血壓是兩隻手都要量；另外，兩隻手的血壓若相差超過15mmHg以上，將來中風的機率會大增！

兩手血壓差距：超過15mmHg中風機率增加

台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，一般量血壓時，兩隻手的血壓數值會有點不同，且通常右手會比左手高，如果兩手差距在10mmHg以內是可以接受的，但若兩手血壓差距超過10mmHg以上，動脈可能就開始有硬化的風險；而根據外國研究統計，如果兩手血壓相差超過15mmHg以上，將來中風機率可能會提升近5％。

相關文章：高血壓｜左右手上壓唔同增中風機會60%！3大原因相差幾多要就醫？👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

收縮壓、舒張壓差距：超過60小心血管彈性不佳

除了注意兩手的差距，江坤俊提醒，還要比較單手的收縮壓和舒張壓的差距，也就是脈壓差（收縮壓減舒張壓）。他解釋，一般收縮壓與舒張壓的差距約20-30mmHg，若差距超過60mmHg以上，小心代表你血管彈性不佳，未來得到動脈硬化和中風的機率恐會增加。

江坤俊進一步解釋，當心臟收縮時，一般年輕有彈性的血管會擴張，幫助釋放壓力，所以收縮壓和舒張壓不會差太多，可是年長者因血管硬化，不論心臟是收縮或放鬆，血管大小都差不多，所以心臟在收縮時，血管壓力就會大增，這時候中風機率就會大幅增加。

一天血壓波動是「雙峰一谷」，建議早晚各量1次

另外，量血壓也要注意時間。江坤俊說明，人的血壓一天24小時從早到晚，並不是恆定的，基本上會呈現「雙峰一谷」，雙峰就是早上起來6-10點以及下午4-6點的時候，這兩個時段血壓會較高，中間的時間血壓則是比較低的；所以建議量血壓在早上的時候還有睡前，各量1次。

▼2個時間點「不適合」量血壓（按圖看清👇👇👇）

那麼什麼時間點不適合量血壓？有以下2個：

1. 洗完澡：江坤俊提醒，千萬不要洗完澡去量血壓，因為這時候周邊動脈是擴張的，當血管擴張，血壓就會變得比較低。

2. 吃完飯：因為當我們吃飽後，血液都跑到胃裡面，血壓也會偏低。

江坤俊強調，量血壓一定要找對時間，不要在做一些激烈運動後，或是吃完飯、洗完澡之後量，最好先讓自己平靜20-30分鐘再來量。至於次數，建議一般正常人1周至少量2次，早上1次、晚上1次，然後各量2次取平均值。

相關文章：【高血壓】劇烈頭痛心悸又易倦 35歲以下血壓高小心潛藏5大疾病

相關文章：高血壓｜日吃2片朱古力學呼吸 10個小貼士降血壓蒜點食最有效？

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

她高血壓沒控制，罹急性心肌梗塞！血壓早上量還是晚上量？量血壓前必做2件事

【本文獲「TVBS」授權轉載。】