驅蚊方法｜睡覺常被蚊叮因房有臭襪？蚊子3大最愛防蚊2招要不停跑

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-05 10:02

還沒真正到夏天，但最近的蚊子太猖狂，很多人一覺醒來被叮滿身，就算睡前噴蚊怕水（又稱防蚊液）也沒用。蚊子專家提醒，睡覺老是被咬，趕快看看穿過的衣服、襪子是否放在房間？穿過的臭襪子是蚊子最愛，流過汗的衣服也很吸引蚊子，而蚊怕水記得買「這4種成份」才有效，別說沒提醒你！

最近購物網中「蚊帳」銷售量大增，很多人都抱怨蚊子也太早發動攻擊了，只是5月初，蚊子大軍就叮得小孩滿身紅腫塊，大人也是睡醒發現滿腳滿頭都是腫塊。蚊子專家、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈提醒，睡覺老是被蚊子咬的人，趕快看看是不是腳沒有洗乾淨？或是有汗臭衣服、臭襪子不小心放在房間、靠近房間的露台洗衣籃了？因為蚊子最愛腳臭、汗臭味。

腳臭最吸引蚊子？

日本的電視節目《教えてもらう前と後》中的專家表示，人的腳上有異戊酸（Isovaleric acid），帶有特殊的腳臭味。如果穿了整天的鞋子腳上有氣味沒有洗乾淨，家裡如果有蚊子就會被吸引過來，所以提醒大家回家要仔細洗腳，否則很容易招蚊子喜愛，特別來「血吻」你。

▼蚊子有3大最愛（點擊下圖看清👇👇👇）

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徐爾烈表示，蚊子有3個最愛。過去學界就知道會吸血的蚊子，包括家蚊、斑蚊、瘧蚊都會被汗水吸引。其中汗水裡的酸、酯、酮等物質會散發出氣味，蚊子特別喜歡，是第1愛。所以像有手汗、腳汗嚴重的人，特別吸引蚊子「青睞」。蚊子第2個愛的是「二氧化碳」，蚊子知道有呼出二氧化碳，就有動物在。蚊子第3個愛是體溫，有溫度就有動物可以吸血，以前做研究要捉蚊子，只要丟一個暖包，蚊子就通通靠過來。

徐爾烈說，因為這3種讓蚊子本能知道和食物有關，所以才吸引牠們。不過蚊子也不是笨蛋，如果被引來了卻無血可吸，很快就會跑掉。以前有人建議想避免蚊子叮，可以把蚊子最愛的臭襪子丟在角落，蚊子就不會靠過來。徐爾烈說，一旦把蚊子引到角落，卻吸不到血，蚊子就會趕快再找室內溫度比較高的地方尋找食物。睡前用臭襪子把蚊子引來，「睡覺時聰明的蚊子就找到你了！」

天然防蚊：睡前冲涼

要如何避免被蚊子叮？徐爾烈建議，睡前把身體洗乾淨，沒有汗味，清清爽爽的最不討蚊子愛。室內溫度調到舒適不會流汗，就不易吸引蚊子。

流汗後換下來的衣服、襪子最好馬上洗，千萬不要放在室內，如果放洗衣籃的露台靠近房間也不要放那裡。蚊子被汗臭衣物吸引到露台又沒血吸，一旦發現露台旁的房間有人味，就會進來找血吸。

蚊怕水有這4種成份的才有效

很多人抱怨蚊怕水沒有效，徐爾烈說：「一定是買錯了！」他表示，很多人怕避蚊胺（Deet）傷身不敢用，只買標榜不含避蚊胺的天然植物精油成份。他解釋，某些植物精油確實可防蚊，但植物精油一揮發後就沒有作用，防蚊效果只有10幾分鐘。

徐爾烈說，要真正防蚊一定要買含避蚊胺的蚊怕水，依照濃度不同，噴了後可維持3到5小時避免蚊子靠近。另外還有派卡瑞丁（Picaridin）類的防蚊產品、檸檬桉（PMD）和伊默寧（IR3535），共4種成份是被美國CDC（疾病管制中心）證實具有防蚊效果的成份。後面兩種成份對皮膚和環境的友善度高，但是濃度10％到20％的防蚊效果只有1到2小時，20％到30％的效果可達2到4小時，想維持防蚊效果要適時補擦。

遇到小黑蚊沒帶蚊怕水，絕招是「不要停」

除了晚上咬人、吵到不得安寧的家蚊擾人外，白天外出最擔心小黑蚊。徐爾烈說，小黑蚊很可怕，一出動都是一大群，停下來才幾秒鐘沒注意，就有成群像黑芝麻的黑點點密佈在裸露的皮膚上。他提醒，小黑蚊叮咬的痕癢很驚人，唯一有效的就是含避蚊胺等4種防蚊成份的蚊怕水，一定要擦。

如果忘記帶蚊怕水，避免叮咬唯一選擇是走動「不要停」。小黑蚊飛得慢，人只要一直走，就跟不上你。另外也可以選擇風大的地方走，因為小黑蚊小、重量輕，風一吹就飛走了。這樣才有可能全身而退。

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