心臟病｜高血壓致心臟肥大易心臟衰竭！胸痛氣促背痛4症狀即求醫

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-08 10:02

什麼是心臟肥大？心臟肥大並不是一種疾病，而是指透過胸部X光檢查，發現心臟有擴大的情況。 撰文：於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師吳慶南／Hello醫師

然而，一般將Cardiomegaly俗稱「心臟肥大」，其實是很大的誤解，就單純字義來說，Cardio是心臟，Megaly是大，Cardiomegaly直譯就是「大心」，單單指心臟擴大而已，並不一定包含心肌肥厚。

更何況心臟擴大的原因，並不一定會有心肌肥厚，例如擴張型心肌病變（Dilated Cardiomyopathy）是負責將血液送出的主要腔室（左心室）擴大，但心肌是正常或反而變薄，且變得較無力。所以Cardiomegaly與其翻繹成「心臟肥大」，倒不如用「心臟擴大」來得更精確。

心臟肥大有多常見？

有高血壓或心臟病病史的患者，患有心臟肥大是很普遍的。有高血壓的患者，如果沒有妥善及時治療，久而久之，會先發生心肌肥厚（Hypertrophy），接著心臟擴大（Cardiomegly），再來就步入心臟衰竭。此外，年長者比年輕的人，更容易有心臟肥大。值得注意的是，做好自我健康照護，降低風險因素，可以減少患有心臟肥大的機會，請進一步與你的醫師討論相關資訊。

心臟肥大的原因

造成心臟肥大的原因很多，某些心臟病（如：先天性心臟病）或是其他因素，會使得心臟泵血變得特別費力，導致心臟的負荷增加，時間一久，便會形成心肌肥厚，接著演變為心臟擴大。

此外，心臟感染或是心肌梗塞（Myocardial Infarction）也會直接傷害心肌，提高心臟肥大的風險。以下列出可能造成心臟肥大的原因：（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 高血壓：長期的高血壓恐造成左心室肥大，因為心臟將血液輸送到全身過程，必需更用力，造成心臟肌肉肥厚接著導致心臟擴大。此外，高血壓也會使心臟的上半部分心房擴大。

2. 瓣膜性心臟病：心臟瓣膜是防止血液逆流的重要閥門，如果因為風濕熱（Rheumatic Fever）、先天心臟缺陷、心臟感染、結締組織（Connective Tissue）疾病等因素，而對瓣膜造成傷害，導致血液逆流，進而心室擴大。

另外如果合併心房顫動（Atrial Fibrillation），則積聚在左心房的血液流到左心室不通暢，容易在左心房形成血栓，一旦血栓脫落而被打到主動脈就可能引發各處中風。

3. 心肌病變（Cardiomyopathy）：心肌病變會造成心室擴張、心肌肥厚或心肌纖維化，導致心臟泵血困難，進而降低心輸出量（Cardiac Output）。

4. 冠狀動脈狹窄：冠狀動脈心臟病（Coronary Heart Disease，又稱缺血性心臟病）患者因為心臟血管變得狹窄，導致心臟必須更用力搏動，才能輸出足量的血液，長時間下來便會導致心臟肥大進而心臟衰竭。

5. 心肌受損：心肌炎（Myocarditis）或心肌梗塞會傷害心肌，使心肌產生疤痕，導致心肌缺氧病變、心律不整（Arrhythmia）等可能引起心臟肥大。

6. 心包膜積水（Pericardial Effusion）：心包膜是心臟外面的囊狀組織，其中有由淋巴液構成的心包膜液，做為緩衝、潤滑之用。有心包膜積水時，胸部X光檢查可見心臟擴大。

當心包膜積水累積大量時，會壓迫心臟並影響血流動力學，此時稱為心包填塞（Cardiac Tamponade）。

7. 紅血球計數（Red Blood Cell Count）偏低：代表貧血的狀況，患者體內沒有足夠的健康紅血球，將氧氣攜帶到身體各組織。如果不妥善治療，慢性貧血會導致心跳過快或不規則，且心臟為了彌補貧血所造成的氧氣不足，必須增加血液供應量，從而導致心臟肥大。

8. 甲狀腺疾病：甲狀腺機能低下（Hypothyroidism），以及甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism），兩者都會導致心臟肥大，與其他心臟方面問題。

9. 體內含鐵過多：血鐵沉積症（Hemochromatosis，又稱血色素沉著症）是身體無法正常代謝鐵的疾病，它會導致鐵堆積在體內各器官，包括心臟在內。

鐵質沉積在心臟會先影響舒張功能障礙（Diastolic Dysfunction，如限制型心肌病變）及造成心律不整，末期則會導致擴張型心肌病變（Dilated Cardiomyopathy），此時為收縮功能障礙（Systolic Dysfunction）。

10. 類澱粉沉積症（Amyloidosis）：罕見疾病，患者的蛋白質有兩類異常，其一是輕鏈類澱粉沉積（AL，Light Chain Amyloidosis），另一是甲狀腺素類澱粉沉積（ATTR，Transthyretin Amyloidosis）。

患者體內的異常蛋白質會隨著血液流動，沉積在身體各處，若沉積在心臟，便可能影響心臟功能，典型的變化是限制型心肌病變。

11. 生理性心臟肥大：如同我們去健身房做重量訓練，肌肉會變得肥大（Hypertrophy）一般，運動員因為長期處於高強度運動訓練或比賽，心臟也會產生適應性的肥大化，以滿足身體需求。

▼心臟肥大的症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

有些人雖然心臟肥大，但沒有任何徵兆或症狀，其他人則可能會有下列的徵兆、症狀：

1. 呼吸困難、急促 2. 心律不正 3. 水腫 4. 疲勞 5. 心悸（Palpitation），或感到心臟在短暫一兩秒內暫時停止跳動

什麼時候該求助醫師？

如果你有下列徵兆、症狀，請立即尋求醫師協助：

1. 胸痛

2. 手臂、背部、頸部、下巴、腹部疼痛（非典型胸痛）

3. 嚴重呼吸困難或急促

4. 昏倒

心臟肥大的風險因素

很多風險因素會導致心臟肥大，如：

1. 高血壓：高於140/90 mmHg即屬於高血壓。

2. 家族病史：如果你的父母或兄弟姐妹患有心臟肥大，那你患有心臟肥大的機會也會提高。

3. 心臟疾病：如冠心病、先天性心臟病、心臟瓣膜疾病、心臟感染等等。

心臟肥大的併發症

- 心臟衰竭

- 心臟驟停或猝死

- 血栓

- 心雜音

心臟肥大的診斷與治療

心臟肥大通常會先透過心電圖進行初步檢查，接著再透過影像檢查，進一步了解心臟肥大的狀況，其他可能利用的心臟檢查方式如下：

1. 影像檢查：透過胸部影像檢查，檢測你心臟是否有問題，常見的檢測項目有：胸部X 光、心臟電腦斷層掃瞄（CT Scan），或心臟磁力共振檢查（Magnetic Resonance Imaging，簡稱MRI）。

2. 心電圖（Electrocardiography）

3. 心臟超聲波（Echocardiography）

4. 運動心電圖（Stress Test）

5. 心肌組織切片檢查（Biopsy）

心臟肥大的治療方法

藥物治療

如果你的心臟肥大是因為心肌病變，或其他心臟方面問題造成，醫師可能會建議你服用下列藥物，如：

1. 利尿劑（Diuretics）：可以降低體內鈉、水分含量，也有助於減輕動脈、心臟的壓力。

2. 血管收縮素轉化酶抑制劑（Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors）：幫助降血壓。

3. 血管收縮素受體阻斷劑（Angiotensin Receptor Blocker）：對於不能服用血管收縮素轉化酶抑制劑的人而言，血管收縮素受體阻斷劑也能提供相同益處且比較不會誘發咳嗽等副作用。

4. 乙型阻斷劑（Beta Blocker）：能降血壓並提升心臟功能。

5. 地高辛（又稱毛地黃，Digoxin）：強心劑的一種，這項藥物可以增強心肌收縮力量，並改善因為心臟衰竭需要住院的情況。

6. 抗凝血劑（Anticoagulant）：減少因血栓造成的心肌梗塞或中風。

7. 抗心律不整劑（Antiarrhythmics）：這項藥物能幫助心臟律動正常。

其他醫療方法

如果藥物無法治療心臟肥大情況，可能需要採用其他醫療方法或手術：

1. 醫療器材輔助：對擴張型心肌病（Dilated Cardiomyopathy）這類特定心臟肥大的患者而言，需要安裝能夠調節左、右心室（Ventricle）收縮的心律調節器（Pacemaker）。

對可能是嚴重心律不整（Arrhythmia）的高風險患者而言，可能需要服用藥物或安裝植入式心臟除顫器（Implantable Cardioverter-Defibrillator，簡稱ICD），避免突發性的心律不整，造成生命危險。

2. 心臟瓣膜手術：如果心臟肥大是因為心瓣膜有問題引起，可能需要進行心瓣膜手術，修復或置換有問題的心瓣膜。

3. 冠狀動脈繞道手術：如果心臟肥大與冠狀動脈疾病有關，嚴重時醫師可能建議你進行冠狀動脈繞道手術。

4. 左心室輔助器（Left Ventricular Assist Device，簡稱LVAD）：有些心臟衰竭患者可能需要植入機械式心臟輔助裝置，經由泵壓縮，協助虛弱的心臟，將血液送至主動脈。此外，心室輔助器也可作為患者等待心臟移植的過渡設備。

5. 心臟移植：如果藥物無法控制你的病情，心臟移植應該是最後的選擇。

如何預防心臟肥大

預防心臟肥大並沒有一種專門的方式，原則上，做好心臟病的預防，就能有效降低心臟肥大的風險。方法如下：

1. 了解家族病史。若自己屬於心臟肥大高危險群，早期發現有助治療。 2. 戒煙 3. 保持健康體重 4. 健康飲食（避免膽固醇過高） 5. 量血壓 6. 規律運動 7. 減少飲酒 8. 睡眠充足

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：心臟肥大｜定義、原因、症狀、診斷、治療】