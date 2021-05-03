老花測試｜古天樂自爆老花唔矯視有苦衷？1張銀紙6秒測試+護眼操

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-03 17:05

現年50歲的古天樂出席公開活動自爆有老花，重提3年前拍攝《真·三國無雙》時右眼受傷，需在眼球縫八針。老花是什麼？原來不只是老人才有的毛病，你有老花嗎？馬上檢測自己有冇老花眼，看看有什麼方法可改善！

古天樂有份投資的《真·三國無雙》早前舉行首映禮，他在首映禮上重提3年前在新西蘭拍戲時右眼受傷。他提到會自己定期驗眼，本身有900幾度近視的他，近日驗出有輕微「老花」。

▼凍齡古天樂都有老花？（按圖👇👇👇）

老花是什麼？

老花，即眼睛退化影響視力，並非只得中老年人才有老花，近年老花亦有年輕化趨勢。台灣敏盛綜合醫院研究副院長江坤俊曾在節目《健康2.0》中分享，臨床上曾遇過20至30歲的人士有老花的案例，因為現代人的用眼習慣改變，過度使用電子產品（特別是手機）會增加眼睛老化速度。

用手機多易有老花？

我們使用電話時，為了看清楚螢幕上的文字與圖像，會不自覺地將電話與眼睛的距離拉近，這時眼睛的睫狀肌會收縮，而持續的收縮便會造成近視。當睫狀肌長期緊繃會令彈性疲乏，導致眼睛沒法好好對焦，結果便會形成老花。

老花症狀：看近的事物，如手機或報紙上的小字時會覺得很糢糊、疲倦，甚至頭痛，要拿遠一點才看得舒適

老花出現前，一般先有「類老花」症狀：光線昏暗時看不清楚、近距離看物件時看不清、視線轉移時看不清（例如看書半小時後再看電視會覺得模糊，休息數分鐘後，視線會慢慢回復清晰）

檢測你有沒有老花！

台灣節目《健康2.0》和日本綜藝節目《學識的前與後》（教えてもらう前と後）分別提到老花的自我檢測方法。如沒有恰當正視「類老花」，長期下去會變成真正的老花，不妨花幾分鐘時間做檢測，及早發現老花跡象。

▼一張紙幣快速測試老花：（按圖👇👇👇）

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▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師余雅雯指中醫認為肝開竅於目，眼睛退化及變差代表肝不好。雖然老花不能逆轉，但可在老花未出現前避免它提早出現或減慢老花加深。若希望令眼睛回復年輕，可從養肝著手。每天做3分鐘眼睛回春操，可養肝護目。

▼3分鐘眼睛回春操，按摩右側肋骨下方養肝護目：（按圖👇👇👇）

▼側腰運動有效護肝：（按圖👇👇👇）

預防老花3招

1. 閱讀時保持40厘米距離

2. 使用電腦時保持70厘米距離

3. 用眼每30分鐘需休息10分鐘

▼同場加映：食物中蘊含不同護眼營養素，有助護眼：（按圖👇👇👇）

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