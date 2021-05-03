撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-04 10:39

母親節將至，身為乖仔乖女的你當然要表心意，準備貼心的禮物送給偉大的媽媽！不少媽媽白日為工作忙碌奔波，晚上仍要處理家庭雜項、照顧小孩，身心都倍感疲倦，已經很久沒享受「Me Time」。即使名貴禮物，也比不上母親身心健康重要。今年母親節，小編已為各位搜羅適合各年齡層媽媽的健康摯寶，慰勞勞苦功高的母親大人，感謝她日常的悉心照料。於5月4日至12日期間，購買小編下列推介的任何一個療程、禮盒或體檢套餐，即送Craftholic「奸夫」飯盒或毛巾套裝（名額100個，先到先得，送完即止）。

致母親最好的禮物 「身心健康」3步曲

不少人會考慮帶母親到酒店慶祝，享受時下流行的Staycation，讓她們能夠遠離平日家庭的瑣碎事情，好好放鬆休息。但許多女性都有「認床」問題，一出門就無法安睡，而且事事上心的媽媽亦未必放心離開孩子一整晚；因此，小編推薦以下提供母親節優惠、可預先付費的按摩療程，讓媽媽們放鬆身心、舒緩疲勞。

一) 皇牌養生系列按摩療程 幫媽媽放鬆身心！

１. 皇牌頭療SPA - 養生減壓、疏通經絡，以中醫理論舒緩頭痛

香港生活節奏緊張，不少女士家庭事業兩兼顧，長期承受很大壓力，時常出現頭暈、頭痛、失眠多夢等症狀。而相傳清朝慈禧太后駐顏有術的秘訣，就是每日以特製梳子按摩頭部、刺激穴位以起延年益壽之用。因此坊間亦有不少以中醫理論為基礎的頭療，透過耳穴按壓方法，達至緩解壓力、消除疲勞、預防頭暈、促進新陳代謝及減少脫髮等功效。

以頭療舒緩壓力，既能處理身體各處的毛病，又能保健養生，一舉兩得。（圖片：PieroStyle）

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以按壓穴位為主 可配合精油艾灸增強功效

Angel Beauty共有９間分店，遍佈港九新界。其皇牌頭療Spa會透過梳、點、按、搓、捏等手法按摩頭部，直接刺激穴位，配合艾灸或精油進行，更可加強泄熱、排寒、祛濕以及精油本身的功能。除了保健養生的作用外，體弱多病者，例如有淺睡易醒問題的女性，在進行數次頭療後更可改善體魄、舒筋活血，而睡眠質素也會有明顯的提升。

孕婦及正餵哺母乳的媽媽同樣適用！

另外，頭療不單可舒緩懷孕婦女的不適症狀，而且有助入眠及安撫孕期的心緒不寧。至於正餵哺母乳的媽媽們，頭療可達到疏通乳腺的效果，解決阻塞所帶來的紅腫脹痛，更能改善奶量不足的問題。但針對上述兩類人士，療程一般不會使用艾灸或精油，以免產生不良反應。

頭療可配合艾灸或精油進行。（圖片：iStock）

２. 皇牌養生系列 - 五行通絡、頤養天年，以中醫理論養好五臟六腑

隨著年齡增長，不少女性的血氣循環功能都比年輕時弱，經絡有很多氣節點都會出現堵塞，繼而導致水腫、腳痺及失眠問題。「頤養天年」的養生療程主力以中醫理論調節十二經脈及365絡，加強人體五行經絡與全身組織器官之間的暢通，以輸送足夠氣血到所屬臟腑，從而養好五臟六腑、抗禦病邪。

針對痛症按摩打通瘀塞 改善睡眠質素、去水腫

正所謂「通則不痛，痛則不通」，當人體的經絡出現氣節點堵塞，會出現肌肉酸麻及脹痛。媽媽們平日為家事操勞，經常腰酸背痛。療程使用古方中草藥精油，針對痛症的按摩，有助打通瘀塞部位，使經絡暢通無阻，令疼痛自然慢慢消失。另外，五行通絡有助消除疲勞，以提升睡眠質素。經絡的排毒更有助舒緩筋骨、去水腫以致延年益壽之用。

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天使美容 Angel Beauty 成功購買後，將由專人聯絡客戶，預約前往以下地址進行服務。可選擇： (1)灣仔莊士敦道137-139新盛商業大廈7樓全層 (2)北角永興街10-12號田華閣地下B舖 (3)旺角彌敦道687號嘉禾大廈二樓全層 (4)九龍觀塘花園大廈玉蓮台2座6號舖 (5)觀塘巧明街117號港貿中心20樓3B.4-5室 (6)九龍藍田啟田邨啟田商場1樓105店舖 (7)荃灣德海街18號富利達中心11樓A-E室 (8)元朗泰祥街2-8號大鴻輝商業大廈十二樓全層 (9)新界天水圍天瑞路8號嘉湖山莊翠湖居三期地下7號 （資料由客戶提供）

二) 養生新寵！補血養顏「桑葚膏／燉檸檬＋雪花酥套裝」

作為職場媽媽，要兼顧事業與家庭，連準備各種湯水補品養生的時間都沒有。加上長期處於冷氣環境工作，身體從外部接觸到寒氣容易得「冷氣病」，如手腳冰冷、氣管不適及宮寒等等。 養生一族純手工製作的燉檸檬及桑葚膏，是老少皆宜的天然燉品；只需簡單用熱水沖泡1至2茶匙，就可享用滋補養血的養生暖飲。因沖泡方便快捷，所以在OL界盛行。

１. 桑葚膏 - 助職場媽媽補血補氣、養顏育髮、清走宿便、面色紅潤

桑葚是近年OL界火速興起的食材，味道甜甜酸酸。在香港製造的養生一族推出的桑葚膏有助改善氣血虛問題，改善手腳冰冷及面無血色等常見女性問題。而且桑葚膏本身所含的材料更有抗氧化作用，防止肌膚老化；而豐富的膳食纖維更可改善腸道健康，清走宿便。在辦公室只需每次1至2羹，以熱水沖開就可輕鬆潤一潤、補一補。

養生一族純手工自家製作的雪花酥，總共有５款口味。無色素亦無添加劑，是適合職場媽媽們小休時的健康有益零食。

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２. 皇牌檸檬薑 - 改善媽媽們喉痛聲啞、痰多不適、寒咳熱咳

相信對很多女性對燉檸檬都不會陌生，本地品牌養生一族以純手工燉製十二小時或以上製成，當中零添加劑及防腐劑。皇牌產品陳皮冰糖燉檸檬採用十年以上的新會大紅老陳皮及新鮮西西里檸檬所製，有助改善喉痛聲啞、痰多不適及虛火上升等問題。平日不時飲用更有止咳清肺、生津健脾、美白養顏等作用，當中蘊含的豐富維生素C、B1及B2，適合男女老少，連孕婦都可以飲用。

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三) 全面身體檢查 帶給媽媽最好的健康保障！

「預防勝於治療」，要避免患病，定期身體檢查對健康是非常重要。普遍來說，女性罹患的疾病的機會率較男性高，再加上現代生活習慣的改變，以致各類疾病有年輕化趨勢。而女性身體檢查的項目亦會隨著家族病史、身體徵兆而可作個人化選擇，以下為大家作介紹。

１. 女性標準健康檢查 - 適合25歲或以下的年輕女性

由香港醫學診斷控股有限公司提供的「女性標準健康檢查」是屬於女性身體檢查中最標準的項目，包括盆腔（經腹部）及乳房（雙邊）的超聲波掃描、雅圖細胞塗片檢查及小便常規檢查。

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２. 女性升級健康檢查 - 包含各類癌症指標檢查

由香港醫學診斷控股有限公司提供的「女性升級健康檢查」除了包括了「女性標準健康檢查」的項目外，另外增加了針對肝臟、腸、胰臟、鼻咽癌、女性癌症、卵巢及乳房的癌症指標檢查。

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３. (40+) 女性升級健康檢查 - 包含乳房X光造影

主要的乳房檢查都以超聲波掃瞄為先，發現異常後才會被建議接受乳房X光造影。而由香港醫學診斷控股有限公司提供的「 (40+) 女性升級健康檢查」除了囊括「女性升級健康檢查」的癌症指標檢查項目外，另外增加了乳房X光造影檢查，滿足40歲以上女性需求。

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４. (40+) 女性全面健康檢查 - 包含遺傳性基因檢測

由香港醫學診斷控股有限公司提供的「 (40+) 女性全面健康檢查」除了包含「女性升級健康檢查」的癌症指標檢查及乳房X光造影項目外，另外增加了針對遺傳性乳腺癌基因及遺傳性卵巢癌基因檢測，特別適合四十歲或以上家族中有乳癌及卵巢病史的女性，為媽媽的健康全面把關。

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