【全民講心事】民間花式降膽固醇迷思　醫生逐一拆解

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-05 06:00

靠飲食配合運動就可以降膽固醇？有市民更認為要每日運動2小時才可以降低膽固醇，究竟運動多長時間才有效？心臟科專科醫生胡國樑逐一解答有關膽固醇的迷思，向大家釐清降膽固醇的觀念。

迷思1：可以靠飲食降膽固醇？

胡國樑醫生：膽固醇約有7成由肝臟分解及製造，俗稱新陳代謝，約3成受食物控制，可以把握這3成改善膽固醇水平。建議大家多進食水溶性纖維豐富的食物，例如麥皮、麥片、糙米、蔬菜和水果。並進食含豐富Omega-3脂肪酸的食物，例如深海魚、牛油果及亞麻籽油。另外，黃酮成分較多的食物亦適宜攝取，例如黃豆及其製品。

至於含「好膽固醇」的食物是否多食就好？基本上不建議過量攝取，維持均衡飲食，攝取適當的分量即可。

迷思2：每日要運動2小時才可以降低膽固醇？

胡國樑醫生：每日運動30分鐘已經是適當的水平，但遺傳性家族性高脂血症只遵循低脂飲食及運動是不足夠的，更需要服用他汀類藥物降低膽固醇。建議遺傳性家族性高脂血症的患者最好求醫，因為有機會需要服用藥物控制病情。

迷思3：基因遺傳高膽固醇注定不能改變？

胡國樑醫生：基因遺傳高膽固醇都比較難控制。很多時候膽固醇都與身形肥瘦無關，在國際指引下，正常人士的壞膽固醇（即低密度膽固醇）數值最好在2.6或以下，就算身形不是特別肥胖的人士，壞膽固醇的數值也可以高達7。

心臟科專科醫生胡國樑解釋膽固醇與身形的肥瘦無關。

迷思4：降膽固醇藥物一定要晚上服用？

胡國樑醫生：歷史上第一種他汀類藥物的確要在晚上服用。因為肝臟負責約7成膽固醇的新陳代謝，而整個過程主要在晚上進行，降膽固醇藥就主要在膽固醇新陳代謝最活躍的時間發揮作用，但新一代的他汀類藥物進入體內血液後的藥性比較平衡，不需劃分服用時段，早上服用亦可。

迷思5：膽固醇藥傷肝？

胡國樑醫生：少於1%的個案在服用他汀類藥物後肝酵素會上升，一般醫生會於3個月內監察肝酵素，但並不代表病情穩定就不用服藥，一定要根據病情需要與醫生商量。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。