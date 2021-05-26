方健儀切朱古力瘤後重養生　帶飯食早餐9原則魚湯黑芝麻烏髮養顏

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-26 13:18

40歲是不少女性的一個關卡，對前TVB主播方健儀而言，女人40除了開始注重凍齡，更因發現長達11厘米的朱古力瘤，而改變了飲食及運動習慣。早餐愛吃滾水煮麥皮、多食「正氣菜」、戒凍飲10年的她，還有哪些養生之道？

在工作日時，方健儀最愛吃牛油果三文治做早餐，「適量食牛油果有助減肥，而且對皮膚好，又夠飽肚。」 （資料圖片）

早餐是能量來源，好似架車入油，有油先會行得暢順。 方健儀

44歲的前TVB主播，現時身兼司儀、節目主持、培訓導師等多個身份的方健儀，無論多忙都會日日食早餐，認為是能量的來源。最愛兩款早餐，分別是黑芝麻麥皮及牛油果三文治。

▼方健儀早餐餐單（按圖👇👇👇）

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加黑芝麻因遺傳了媽媽......

方健儀最愛吃牛油果三文治，「適量食牛油果有助減肥，而且對皮膚好，又夠飽肚。」但放假的日子，她大多會水煮麥皮加黑芝麻粉。不加糖不加奶，初時會覺得味寡，但漸漸卻享受天然的原味，偶爾想增甜也會加點杞子。麥皮有助降膽固醇、清走體內廢物，而加黑芝麻的原因原來與母親有關，「我遺傳了媽媽年輕就生白頭髮，所以多吃黑色食物有助烏髮。」

不過，少吃油膩食物的她有時也會破戒，吃「茶記」早餐，尤其當日需超長時間工作，沒空吃午餐時，「去茶記吃腿通雙蛋加麵包，咁就一定夠飽，最緊要自己識平衡。」看來很注重飲食健康的她，原來並非一直那麼「講究」。

方健儀愛吃麥皮做早餐，麥皮可以降膽固醇，有助清走體內廢物。 （受訪者提供）

經痛似扭毛巾 用工作止痛！

跟大部分女性一樣，方健儀亦曾受經痛困擾，「多數是來經頭兩日痛，個肚冤住痛，最痛時似扭毛巾。」她的忍痛能力高，不會吃止痛藥，反而會用工作麻醉自己，「一有工作分散注意力就不覺痛！」

方健儀曾受經痛困擾，最痛時肚子更似扭毛巾一樣。（資料圖片）

▼方健儀曾患朱古力瘤，被它折磨了10年，最終開刀切除！（按圖👇👇👇）

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切除朱古力瘤後更注重健康

2005年時，方健儀做婦科檢查，發現有一粒２-３厘米的子宮纖維瘤，但醫生指定期觀察即可，不用做手術，打後每半年都會做一次檢查。直至2016年，有一天起床時她摸到腹部位置「硬硬哋」，心知不妙便立即睇醫生，才知道原來生了朱古力瘤（子宮內膜異位），足足11厘米長，需要盡快做手術處理。朱古力瘤成因很多，她的姐姐亦曾患此症，有機會是家族遺傳。

手術後經痛問題得到改善，方健儀亦開始注重健康，飲食更檢點，兼且認真運動。雖然工作非常忙碌，但她多會自己煮飯。

自己煮飯，除了低糖低鹽少油較健康，亦要綁住老公個胃，哈哈... 方健儀

當外出錄影節目時，方健儀會「帶飯」，常煮的菜式包括翠肉瓜炒雞柳，滷水雞翼等配搭燕麥飯。（受訪者提供）

要吃「正氣菜」少吃牛

飲食大方向主要跟隨中醫的建議，每餐一定有蔬菜，但蔬菜多屬寒涼，因此最好選擇「正氣菜」如菜心、芥蘭等；肉類多食雞、豬，主要買無激素無添加，如嘉美雞、丹麥無激素雞翼等，很少吃牛。方健儀坦言，自己以前是「牛魔王」，最愛食肥牛，「不過中醫話毒，而且老公都唔食，所以而家已習慣了少食。」她獨孤一味鍾意飲魚湯，「街市一碟仔紅衫加番茄紅蘿蔔洋蔥已好好味兼養顏。」

▼方健儀飲食原則（按圖👇👇👇）

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由於疫情關係，當外出錄影節目時，她亦會做「帶飯族」，常煮的菜式包括紅蘿蔔翠肉瓜薯仔咖喱雞、西芹紅蘿蔔炒雞柳，滷水雞翼、玫瑰雞翼等配搭燕麥飯，「蔬果不宜過分翻熱，所以我通常煮半熟，再反叮。」

緣分講timing（時機），食晚飯都講timing 方健儀

方健儀晚餐大多8點前吃，盡量睡前3小時不吃東西，「飯前食生果，之後食半碗飯、多菜及1個手掌大小的肉，之前老公返夜班，陪佢一齊6點食晚飯，之後發現早食飯第二朝唔會有肚腩！」

▼方健儀飲食3不（按圖👇👇👇）

1.不飲凍飲：不飲凍飲10年，夏天三十幾度都飲熱飲 2.不飲汽水：除非BBQ和打邊爐 3.不落糖：慣常飲齋啡、檸水檸茶不落糖

做運動防走樣

飲食之外，運動亦非常重要。方健儀直言，以前工作忙碌又夜收工，有時間寧願睡覺，加上身型不算肥，因此沒有運動習慣。不過，患朱古力瘤加上年紀漸長，為免狀態走下坡，推動她開始認真運動，「唔會走樣走得咁快！」

方健儀一星期做兩次運動，包括跑步、舉啞鈴、收腹運動等。（受訪者提供）

一開始時，她連跑400米都很辛苦，之後每次跑多100米，現時每次可以跑3-5公里，最長試過跑7公里。一星期通常做兩次運動，跑步、舉啞鈴、收腹運動等，每次做完好似過關咁，好有滿足感。

方健儀與丈夫沒有生兒育女，因此她亦會鼓勵老公注意身體，她笑說：

大家keep好副偈，將來先可以互相扶持，照顧好對方。我成日同老公講要減肥，因為佢身體好，第時我坐輪椅佢先有力推我。 方健儀

場地提供：Live Zero (西營盤)、Maison Eric Kayser (西營盤)

服裝提供：112 mountainyam

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