MIRROR演唱會前夕Anson Lo失聲！3養聲食療川貝枇杷1類人愈飲愈咳

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-05 17:07

Ｍirror一連六日的演唱會在即，不過早前姜濤在直播時自爆綵排期間暈倒後，成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）亦相繼抱恙，Anson Lo更自爆聲帶出現問題，醫生建議他停工三個月。聲帶出事可能會失聲、喉嚨痛，有什麼方法可以養聲？

Ｍirror成員Anson Lo早前出席活動時，聲線略顯疲態，休息期間亦不停飲水。他透露自己聲帶出現問題，醫生建議「唔好講嘢」。

▼Anson Lo聲帶出問題，Mirror其他成員都相繼出現不適？（按圖👇👇👇）

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聲帶不適未必會失聲

聲帶是喉頭中的兩片軟肌肉組織，位於氣管上方。當肺把空氣推出來，經過聲帶，就會造成聲帶振動，並發出聲音；然後聲音會再傳到喉嚨、鼻腔和口腔，並發出共鳴。聲帶出問題不一定會失聲，說話嘶啞也可能是聲帶不適的症狀。

▼聲帶疾病的不同症狀：（按圖👇👇👇）

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*當出現任何聲音嘶啞或音調改變的症狀持續2周以上，便要求診！

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失聲是肺癌症狀？

聲帶疾病通常是因為聲帶過度使用或使用不當造成。聲帶過度使用，包括唱歌、說話、咳嗽、大聲喊叫的時間過長或太頻繁，抽煙及吸入刺激物也會使聲帶過度使用。

很多人以為失聲或聲帶不適都只是因為用聲過度，可以自行痊癒，但背後pd 可能暗藏嚴重的患病訊息，例如肺癌和咽喉癌。

1. 肺癌

無法解釋的失聲是肺癌症狀之一，晚期的肺癌或者轉移到縱隔的淋巴核，壓著聲帶的神經線，令聲帶不能活動，引致失聲。

2. 咽喉癌

喉癌好發在40至60歲，以男性居多，最初病徵常是聲音沙啞、呼吸或說話困難，例如呼吸有雜音，發音說話不清。

燉雪梨、川貝枇杷助養聲潤喉？（資料圖片）

燉雪梨、鹹竹蜂、川貝枇杷助養聲潤喉？

註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿曾於報道指，燉雪梨的確具生津止渴、潤喉化痰功效。但屬涼性，多食易傷脾胃而生濕，不適宜脾胃虛寒和大便易溏（大便不成形）人士。不過，夏天要養陽氣，不建議食寒涼、生冷的食物。

至於鹹竹蜂有清熱化痰、治口瘡、喉嚨痛功效，對聲沙亦有幫助，但並不建議經常吃，因為同屬寒性。

川貝枇杷養聲真的有效？川貝有清熱化痰，潤肺止咳，散結消腫功效，而枇杷葉能清熱化痰、止咳、降逆止嘔。但以下人士同樣不適宜食用。

▼川貝枇杷食用宜忌：（按圖👇👇👇）

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*川貝枇杷膏較適合一些喉嚨乾癢、聲沙、痰少而粘稠難咳出的，屬於陰虛肺燥的人。並不適合脾肺氣虛的人，或痰多色白，或合併風寒感冒的人，誤服可能症狀更加嚴重。

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3大養聲食療

除了上述食材，黃醫師更推介了３款食療，有助潤喉養聲。

▼養聲食療：（按圖👇👇👇）

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