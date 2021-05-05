MIRROR演唱會前夕Anson Lo失聲！3養聲食療川貝枇杷1類人愈飲愈咳

健康
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Ｍirror一連六日的演唱會在即，不過早前姜濤在直播時自爆綵排期間暈倒後，成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）亦相繼抱恙，Anson Lo更自爆聲帶出現問題，醫生建議他停工三個月。聲帶出事可能會失聲、喉嚨痛，有什麼方法可以養聲？

Ｍirror成員Anson Lo早前出席活動時，聲線略顯疲態，休息期間亦不停飲水。他透露自己聲帶出現問題，醫生建議「唔好講嘢」。

▼Anson Lo聲帶出問題，Mirror其他成員都相繼出現不適？（按圖👇👇👇）

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聲帶不適未必會失聲

聲帶是喉頭中的兩片軟肌肉組織，位於氣管上方。當肺把空氣推出來，經過聲帶，就會造成聲帶振動，並發出聲音；然後聲音會再傳到喉嚨、鼻腔和口腔，並發出共鳴。聲帶出問題不一定會失聲，說話嘶啞也可能是聲帶不適的症狀。

▼聲帶疾病的不同症狀：（按圖👇👇👇）

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*當出現任何聲音嘶啞或音調改變的症狀持續2周以上，便要求診！

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失聲是肺癌症狀？

聲帶疾病通常是因為聲帶過度使用或使用不當造成。聲帶過度使用，包括唱歌、說話、咳嗽、大聲喊叫的時間過長或太頻繁，抽煙及吸入刺激物也會使聲帶過度使用。

很多人以為失聲或聲帶不適都只是因為用聲過度，可以自行痊癒，但背後pd 可能暗藏嚴重的患病訊息，例如肺癌和咽喉癌。

1.　肺癌

無法解釋的失聲是肺癌症狀之一，晚期的肺癌或者轉移到縱隔的淋巴核，壓著聲帶的神經線，令聲帶不能活動，引致失聲。

2.　咽喉癌

喉癌好發在40至60歲，以男性居多，最初病徵常是聲音沙啞、呼吸或說話困難，例如呼吸有雜音，發音說話不清。

燉雪梨、川貝枇杷助養聲潤喉？（資料圖片）

燉雪梨、鹹竹蜂、川貝枇杷助養聲潤喉？

註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿曾於報道指燉雪梨的確具生津止渴、潤喉化痰功效。但屬涼性，多食易傷脾胃而生濕，不適宜脾胃虛寒和大便易溏（大便不成形）人士。不過，夏天要養陽氣，不建議食寒涼、生冷的食物。

至於鹹竹蜂有清熱化痰、治口瘡、喉嚨痛功效，對聲沙亦有幫助，但並不建議經常吃，因為同屬寒性。

川貝枇杷養聲真的有效？川貝有清熱化痰，潤肺止咳，散結消腫功效，而枇杷葉能清熱化痰、止咳、降逆止嘔。但以下人士同樣不適宜食用。

▼川貝枇杷食用宜忌：（按圖👇👇👇）

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*川貝枇杷膏較適合一些喉嚨乾癢、聲沙、痰少而粘稠難咳出的，屬於陰虛肺燥的人。並不適合脾肺氣虛的人，或痰多色白，或合併風寒感冒的人，誤服可能症狀更加嚴重。

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3大養聲食療

除了上述食材，黃醫師更推介了３款食療，有助潤喉養聲。

▼養聲食療：（按圖👇👇👇）

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