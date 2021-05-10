撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-10 06:00

膽固醇過高並無症狀，大部分市民直到體檢才察覺到自己的健康出現問題。當開始出現症狀時， 意味著併發症已發生，嚴重的甚至包括心血管閉塞和中風。市民應該如何及時發現，預防病情惡化？心臟科專科陳杰醫生為你提供改善建議。

膽固醇是甚麼？身材瘦等於膽固醇水平低？

膽固醇是血脂的一種，可分為高密度脂蛋白（「好膽固醇」）和低密度脂蛋白（「壞膽固醇」）。一般而言，「好膽固醇」水平愈高愈好，而「壞膽固醇」水平則愈低愈好。「壞膽固醇」一旦超標，可能會增加動脈粥樣硬化、膽固醇斑塊在血管內壁積聚，以及患上冠心病和心血管疾病的風險。

陳醫生認為，不論身材如何，都不應掉以輕心：「雖然體重和腰圍是心血管疾病風險的指標， 但體重無法準確反映體脂比例或血液膽固醇濃度，因此市民應定期進行身體檢查，留意膽固醇水平。」

多少運動量才算足夠？

運動可改善「壞膽固醇」與「好膽固醇」的比例，所以醫生會根據病人的健康狀況擬訂以「FITT」為準則的運動處方，即Frequency（頻率）、Intensity（強度）、Type（種類）和Time（時間）。運動強度可通過運動時的心跳率分類，先以220減去年齡得出最高心跳率，達到最高心跳率的64%–76%為中強度運動，達至最高心跳率的77%–93%則為高強度運動。根據美國心臟協會的指引，成人每週應進行至少150分鐘（每星期5次，每次30分鐘）中強度或至少75分鐘高強度的帶氧運動，加上每週2次的阻力（重量）訓練。

美國心臟協會（AHA）建議，無症狀的高危人士，包括45歲以上男士、55歲以上女士及糖尿病患者，可在開展運動計劃前考慮進行運動心電圖（跑步機）檢查，評估心血管疾病風險和作冠心病篩查。

高危人士需注意 膽固醇檢查知多點

根據2018年美國心臟協會和2019年歐洲心臟學會的膽固醇管理指南，低至中等風險的高膽固醇人士可通過心臟電腦斷層掃描評估心血管鈣化分數，以助優化心血管疾病風險評估及更精準指引降膽固醇藥物治療方案。

此外，2019年歐洲心臟學會暨歐洲糖尿病學會的糖尿病、糖尿病前期和心血管疾病指南建議，無症狀的高危糖尿病人士，例如同時有高膽固醇、高血壓、吸煙及肥胖問題的人士，可考慮進行電腦斷層心臟冠狀動脈血管造影（CT Coronary Angiogram），以作冠心病篩查。一旦確診冠心病的高膽固醇患者即屬於高危群組，須要接受強化高劑量降膽固醇藥物治療。

多管齊下控制膽固醇

「如果屬於低至中風險人士，可以先考慮運動和飲食控制，配合使用低至中劑量的他汀類藥物治療。」陳醫生續指，歐洲心臟學會建議心血管疾病風險非常高的人士應服用高劑量他汀類藥物，將壞膽固醇降低50%至1.4mmol/L以下。對於高危患者，如果已使用最高劑量他汀類藥物仍然不能達到治療目標，可考慮配合使用PCSK9抑制劑針劑以加強治療效果。

陳醫生曾診治一名患有家族性高膽固醇的青少年，14歲時已有3條血管閉塞，該類病人更需要謹慎控制膽固醇水平，並聽從醫生意見採取藥物治療。

陳醫生表示，他汀類降膽固醇藥一般很安全，不會影響病人做運動。最常見的副作用是肌肉痛和肝功能異常。在服用他汀類藥物的病人中，約10%表示有不同程度的肌肉痛，但比例並沒有大幅高於只服用安慰劑的病人，可見部分個案與他汀類藥物無關。如果需要同時服用他汀類藥物和其他藥物，或在服用他汀類藥物後出現肌肉痛，請諮詢醫生意見。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。