冠心病｜手臂痛、胃痛因心臟病發？一文看清四種冠心病檢測方法

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-26 06:00

冠心病是常見的心臟病之一，成因是心臟動脈粥樣硬化，造成血管狹窄和阻塞，有機會引起心絞痛、中風甚至死亡。心臟專科醫生詹民康指出，2015年香港每10萬人當中，便有72名男性和44名女性死於冠心病——到底冠心病有甚麼症狀？市民又可以怎樣檢測？

三高人士為高危一族

與很多慢性病相似，不良生活習慣會增加患上冠心病的機會，其中三高人士風險最大。

冠心病有四大主要風險，包括吸煙習慣、糖尿病、高血壓同高膽固醇。 心臟專科醫生詹民康

詹醫生指出冠心病的死亡率在過去20年持續下降，可能和市民的認知、政府政策和醫療科技的進步有關。（歐嘉樂攝）

「另外仲有啲細小因素，例如家族史，指直系親屬如父母、兄弟姊妹60歲以上就患有冠心病；某啲職業長期好大壓力，例如從事金融投資、紀律部隊、ICAC都會機會大啲；仲有久坐不動嘅生活方式，經常坐office嘅上班族、少運動嘅人；最後中央肥胖人士都較高風險。」詹醫生補充。

詹醫生指出冠心病分為慢性和急性，兩者的症狀都有所不同：「慢性冠心病最典型症狀係心絞痛，當運動時如行斜路、拎重嘢、追巴士時心口都感到翳痛，痛感有時會擴散到下巴、頸，甚至左手手臂，心絞痛都會喺情緒激動同天氣寒冷時較常出現，嚴重者會出現心悸、呼吸困難，甚至昏迷。」

有時病人心口痛同胃痛嚟求醫，診斷後都發現係心臟病發。 心臟專科醫生詹民康

詹醫生解釋，原來心臟與胃位置相近，病人以為是胃病，實則是冠心病引起。

急性冠心病的症狀是維持一段長時間的劇烈痛楚，書本形容為「接近死亡的感覺」，因此病人需要立即到急症室，做抽血、心電圖檢查甚至做緊急手術。詹醫生補充，「急性冠心病以往死亡率高達30%，近年理論上會低咗，因為政府而家有24小時通波仔手術。」

心導管造影檢測準確度最高

雖然慢性冠心病沒有即時的生命危險，但一旦懷疑自己患病，都應立即求醫和進行檢測，現時有很多檢驗方法，詹醫生指出最簡單直接的方法就是驗血：「驗血睇唔到你有冇無心臟病，但可以搵到你身體有無危險因素，例如血糖、膽固醇同腎肝功能正唔正常；進一步係做超聲波，檢查病人心瓣、心壁有無毛病，心臟功能是否正常，會唔會有突然死亡嘅風險。」

深入檢查可分為非介入性和介入性方式，前者有電腦掃瞄冠狀動脈造影手術(簡稱CTCA)，醫生可從電腦掃瞄得知病人心臟血管狹窄和缺氧情況，準確度接近90% ; 介入性測試指需要穿刺皮膚的心導管造影，醫生會通過導引導管，向血管注射顯影劑，用X光檢查心臟血管有否收窄，準確度接近100%。

這些冠心病檢測安全度高，但詹醫生提醒，若腎功能不全和對顯影劑敏感的病人就要做特別的處理。（歐嘉樂攝）

9成個案選擇通波仔手術

確診患上冠心病後就一定要做手術嗎？詹醫生表示要視乎病情需要：「如果症狀輕微，心血管狹窄程度唔算太嚴重，病人可選擇可藥物治療，藥物可以幫助病人控制三高，當然都要靠佢哋靠飲食、運動習慣嚟控制。」

冠心病手術分為冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔」）和心臟血管繞道手術（俗稱「搭橋」），詹醫生指出目前香港9成需要做手術的個案都會採用「通波仔」。

因為通波仔唔需要全身麻醉，康復時間快，醫生盡量會做通波仔。 心臟專科醫生詹民康

詹醫生補充只有非常高危的個案才會做搭橋手術，而這往往是醫生的「最後手段」。