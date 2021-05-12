頭痛｜背痛腎結石頭痛腦出血？6種疼痛求救警號關節腫痛小心骨癌

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-12 10:02

疼痛是對人體的一個警訊，提醒你身體的某個部位可能出現一些問題或病變，要想辦法解決或求助醫生才行。短暫的疼痛，可能吃個止痛藥或休息幾天就會復原；然而長期的疼痛，例如癌症或帶狀皰疹所帶來的疼痛，若未積極正確地治療，它可能就會跟著你一輩子，疼痛有時不只是簡單的症狀，而是身體發出的求救信號，忽視它可能會致命，今天就來看看身體發出的6種身體疼痛，可能是什麼原因導致的！

▼身體6種疼痛警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【疼痛1：頭痛】

症狀：頭蓋肌肉收縮，導致出現悶痛或刺痛感。

警號：腦出血（顱內出血）、腦梗塞、腦腫瘤以及腦炎等。

治療：導致腦梗塞的原因很多，因為心臟病而形成血栓（血塊），出現心房細動等心律不整的人，就容易得腦梗塞。此外若是患有高血壓、屬於膽固醇質較高、動脈硬化、糖尿病的人，也需要特別注意，因為腦出血的最大原因就是高血壓。只要腦出現動脈瘤，就可能引起腦出血，這時一定要好好控制血壓，加以預防。

【疼痛2：背部激烈疼痛】

症狀：腰骶部出現撕裂疼痛，無論是熱敷、休息或服用止痛藥等都無法緩解。

警號：

1、動脈瘤擴張或破裂。

2、如果不是外力引起的，突然的劇烈後背疼痛，可能是動脈瘤擴張或破裂的跡象。其中最嚴重的是腹主動脈瘤，危險性非常高，如果破裂，患者會在幾分鐘內死去。

3、另一種可能是腎結石，會讓人痛不欲生。

治療：通過斷層掃描確定動脈瘤的情況，醫生會根據患者實際情況採取內科保守治療，或外科手術治療。

【疼痛3：短暫性胸痛】

症狀：就像被一塊大石頭壓了一下，有時伴有莫名的恐懼。

警號：

1、心絞痛或心肌梗塞。

2、這種疼痛的持續時間很短，但需要立即就醫。心臟病發作在首次症狀出現3～4個小時內的死亡率高達50%。

治療：醫生會根據檢查結果，並結合患者自身情況，決定藥物治療、介入治療或是心臟搭橋手術。

▼心肌梗塞的7大前兆（按圖👇👇👇）

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【疼痛4：腿部腫脹疼痛】

症狀：小腿出現的腫脹、壓痛和發熱感就好像是被慢火從裡到外烘烤一樣。

警號：

1、深靜脈血栓。

2、由於小腿靜脈被堵塞，所以會有疼痛和腫脹。

治療：按摩揉搓會很糟糕，因為它可能會讓大的血液凝塊跑到肺裡，造成致命性後果。醫生多半會用藥物來溶解血栓，或是用介入或外科的方法治療。

【疼痛5：腹部劇痛】

症狀：一般感覺是腸如刀絞、胃如針扎、肚子裡好像有子彈穿過等。

警號：

1、胃腸穿孔、闌尾炎、胰腺炎或膽囊發炎。

2、如果疼痛位於右下腹，白血球升高，那麼可能是闌尾炎；如果疼痛位於上腹部，白血球升高，可能是胃穿孔、膽囊炎引起的疼痛；如果是胸骨下方疼痛，血液中的某些消化酶含量升高，那麼可能是胰腺炎在作怪。

治療：這些器官一旦發生嚴重的感染可能會致命，所以要趕緊去看醫生。

【疼痛6：夜間疼痛】

症狀：早期會出現骨和關節疼痛或腫脹，經常在夜間疼痛感加強且不一定與活動有關；疼痛可以是持續鈍痛或只有在受到壓迫時感覺疼痛。

警號：骨肉瘤、骨癌、生長痛。

治療：平時總會感覺骨頭痛，尤其是在夜間時痛感更劇烈的人，身體肯定是出現了問題，要趕快到醫院檢查，千萬不要忽視這些小細節。平時也可以服用一些溫和的中藥調節免疫力，增加身體對疼痛的耐受力。

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