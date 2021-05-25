咖啡｜防色斑飲咖啡增記憶紅茶更好　比併3飲品朱古力點飲最增肌?

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-05-25 20:30

咖啡、紅茶和朱古力，被譽為是飲品界的「BIG3」，而且它們還各有獨特的益處。日本節目《林修の今でしょ！講座》把近期大家比較關注的其中6個項目，包括：口腔問題、皮膚色斑、肥胖、增加肌肉、提升腦機能以及促進血液循環抽出來，請來3位專家代表飲品連番激戰，方便大家按照自己的需要選擇適合的飲品。

接下來會根據3款飲品寫出他們各自佔優的項目，當中有不少是令人驚訝的結果，就譬如原來要提升集中力和記憶力，最佳的飲品並非咖啡而是紅茶，但出門前飲咖啡又能夠防止曬黑。又或者一早起床後飲朱古力原來是可以幫助增肌的。只要在相應的時間喝下對的飲品，自然就能事半功倍啦！

或許有人會想着5月還未到夏天，就沒開始塗防曬，但原來5月的紫外線和夏天的強度其實是差不多的。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

咖啡抗紫外線助減肥

▼咖啡好處知多啲（按圖了解👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

1. 預防色斑形成

咖啡的綠原酸（Chlorogenic Acid）能阻止4成黑色素的吸收，繼而防止色斑形成。此外，亦有研究發現，1天飲3杯以上咖啡的人，色斑較不怎麼喝咖啡的人少。所謂的綠原酸其實是多酚的一種，而多酚則是植物生長的時候，為了對抗紫外線，保護果實而產生的物質，因此亦有效減少吸收黑色素。

節目中引述的研究發現，攝取了綠原酸的皮膚(右)較沒有攝取綠原酸的皮膚(左)吸收的黑色素明顯的少。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

雖然除了咖啡，紅茶和朱古力一樣含有多酚，但專家引述的研究顯示咖啡所含有的多酚明顯的多，比第二名的紅茶多出一半，而且有利人體吸收，吸收率大概是綠茶的1.6-1.7倍。要對抗紫外線，最好是在出門前飲咖啡，道理就如塗防曬產品一樣，在受日照之前喝是最有效的。

2. 減肥

除了可以阻截色斑形成之外，每日飲3杯咖啡的話，更可以提升2倍脂肪燃燒量，幫助減肥。因為綠原酸也有抑制糖分攝取，以及促進脂肪代謝的功能。同時咖啡因亦能激活脂肪酶（lipase），進一步幫助身體分解脂肪。

若然要善用咖啡以燃燒脂肪，專家建議在運動前喝杯冰咖啡，大概在身體攝取咖啡後30分鐘生效，及後的3小時燃燒脂肪的效果會升到最高，然後下降。

3. 促進血液循環

根㨿專家引述的研究顯示，1日飲3-4杯咖啡的話，因為患心臟病而死的機率會減少36%。撇開心血管疾病，比起不怎麼喝咖啡的人，整體的死亡率亦下降24%。原因是咖啡含維他命B3，用以幫助糖分、脂肪和蛋白質的代謝，促進血流，防止血栓形成。由於血栓很多時在睡眠期間形成，因此在晚飯過後飲咖啡更佳。

研究發現和飲水的白老鼠（上）相比，喝咖啡的白老鼠（下）積聚更少的血塊。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

雖然這個項目是咖啡勝出，不過代表紅茶和朱古力的專家仍不甘示弱。他們各自指出紅茶中含有增加微絲血管的物質；朱古力則含有一種叫「GABA」的胺基酸，同樣有促進血液循環的效果。

即溶咖啡功效相若

然而近來天氣悶熱，或許不是每個人都受得住喝熱騰騰的黑咖啡。專家講到即使是加了糖奶的冰咖啡，也不影響綠原酸的功效，不過若然加太多的糖奶，會產生氧化的作用，站在健康的立場上不建議加太多。不過如果只是提煉方式不同，是沒有差別的，即使你飲的是即溶咖啡，亦一樣有以上的功效。

開封的時候必定要留下封紙的邊沿，這樣才能確保蓋子蓋上的時候邊緣沒有漏氣。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

儲存咖啡方法

可是！有一點必須要注意，那就是儲存咖啡的方法，由於空氣是導致咖啡變壞的最主要因素，所以開封後的咖啡要小心保存，注意不能接觸到氧氣。以市面的即溶咖啡為例，開封的時候必定要留下封紙的邊沿，這樣才能確保蓋子蓋上的時候邊緣沒有漏氣，更好的保持咖啡新鮮度。

▼同場加映：除了以上提到的高處之外，咖啡還有什麼好處？（按圖了解更多👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

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紅茶防蛀牙提升腦功能

▼紅茶好處知多啲（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

1. 預防口臭及蛀牙

紅茶所含有的氟就是牙齒的好拍檔，若然大家有留意市面上出售的牙膏成分，不難發現配方中加入了「氟」，這種物質能弱化引起蛀牙的細菌，更可修復受損的牙齒。

由於氟可抑制口腔細菌的生長，喝紅茶也是改善口臭的好方法。如此一舉多得的紅茶，要充分發揮它的作用，就必須要在刷牙後飲用。當然，那必須是沒有加入糖！

此外，專家提醒到，若然以為紅茶很好就單靠飲茶而不刷牙，那就一定會蛀牙！因為紅茶的作用應該以「強化」的方式去理解，所以必須要在刷走污物後飲用紅茶才能達到加固的效果。

2. 提升集中力和記憶力

講到集中力和記憶力，相信大家都會覺得是咖啡佔優吧，但很可惜！節目這次就告訴大家，最能激發大腦的是紅茶！今後大家會不會都考慮把桌上的咖啡換成紅茶？

紅茶含有的單寧酸可以刺激大腦幫助運算，同時當中的葉酸和咖啡因可協助紓張血管，另外亦有其他有效成分可以促進腦內血流，活化大腦。在節目中代表紅茶的古賀良彥教授就分享了一個他從前做的實驗，他讓不同的人在做記憶力問題時，分別飲水、咖啡和紅茶，然後比較他們腦內的血液流動狀況，發現飲用紅茶的人額葉的血流量較咖啡多。

古賀良彥教授讓不同的人做記憶力問題時，分別飲水、咖啡和紅茶，然後比較他們腦內的血液流動狀況，發現飲用紅茶的人額葉的血流量最多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

大腦分成不同的部分，其中額葉就掌管記憶，根據香港腦科基金會的資料，額葉是大腦的策劃者，負責判斷及了解身邊發生的事，作出適當的情緒和反應。額葉受損會引起性情轉變、喪失專注力及喪失執行能力等。

古賀教授更提議大家選來自日夜溫差較大的斯里蘭卡紅茶，營養成分較多。

▼同場加映：喝出健康有學問！不同顏色的茶，原來功效也大有不同？（點圖瀏覽）↓↓↓

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朱古力助增肌宜運動後飲

▼朱古力好處知多啲（按圖了解👇👇👇）

根據去年最新的研究發現，飲用可可飲品，可以緩和步行所帶來的痛楚，並有效改善肌肉的機能，能夠走更長的路。這是由於朱古力含有一種咖啡和紅茶都沒有，而又是組成肌肉的必要成分——「可可蛋白質」。

雖然紅茶（中）和咖啡（左）都含有蛋白質，但和朱古力（右）相比，含量之差可謂是「差天共地」啊！（《林修の今でしょ！講座》截圖）

蛋白質是身體製造肌肉的原材料，因此含有「可可蛋白質」的朱古力有助身體增生肌肉。雖然紅茶和咖啡都含有蛋白質，但和朱古力相比，含量之差可謂是「差天共地」啊！

而除了蛋白質以外，朱古力對肌肉生長有益處的成分還有兒茶素（epicatechin），曾經就有實驗結果顯示兒茶素能夠增加肌肉及減重的功效。而朱古力不論是冰的還是熱的，也同樣有效。

▼除了暖身能力持久和抗氧化力強之外，朱古力還有以下益處：（按圖👇👇👇）

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飲朱古力最佳時機

若然要達到效用加倍效果，節目建議加入棉花糖到朱古力。棉花糖中含有的蛋白可以稱得上是蛋白質的寶庫，和可可蛋白質是非常好的配搭。運動後或是早上起床後，在這些時段飲朱古力更能提升肌肉量。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、香港腦科基金會、The National Center for Biotechnology Information）