肚痛｜上腹腹痛多數是胃潰瘍、胰臟炎？將肚劃分成九宮格搵出病因

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-13 17:02

「醫師，我肚子痛！」肚子這麼大，裡面的臟器也很多，如何知道是哪裡出問題？台灣家醫科醫師許書華教大家利用「九宮格法」簡易判別哪個部位不舒服，但出現碰不得、觸壓反彈痛以及吐血等情況時需儘快就醫。

許書華說，肚子痛是很常見的狀況，但腹部臟器多，可先把腹部大概略分為一個九宮格，依這些區塊做判別：

▼九宮格一秒看病因（按圖率先看清，下文將一一詳述👇🏻👇🏻👇🏻）

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右上腹：多數是膽結石

許書華說，右上腹主要的器官是膽囊、肝臟，但肝臟是無聲的器官，通常不會以痛的方式呈現。出現右上腹痛要注意是否有膽結石的病史。結石太大顆會阻塞膽道，造成膽汁排不出去，淤積在膽囊中，時間久了就會造成發炎症狀。

上腹部：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胰臟炎

許書華說，胃潰瘍與十二指腸潰瘍通常以上腹痛為主。但兩者又可簡易區分為，胃潰瘍是「飽痛」，十二指腸潰瘍是「餓痛」。

上腹痛還有一種情況會非常痛，那就是胰臟炎，患者必需像蝦子般蜷縮在一起，才會覺得比較舒服一點，而且痛點可能從上腹轉移到背部。胰臟炎發作時吃東西反而會更痛，同時伴隨著噁心、嘔吐與心跳加快，甚至是發燒。

胃潰瘍與十二指腸潰瘍通常以上腹痛為主。（YouTube@健康2.0影片截圖）

左上腹：胃潰瘍、十二指腸潰瘍

這個區域，如果出現疼痛，通常也是胃潰瘍、十二指腸潰瘍。

中腹區域：

許書華說，腹部中間佔最大比例的器官是腸道，如果是這個區塊痛的話，跟腸道通常脫離不了關係。

中腹左、右側痛：

常見的就是腎結石，若發生時，會出現劇烈痛，伴隨腹脹、嘔吐、血尿，通常在急診打止痛針及止痙攣針來緩解。除了劇烈疼痛外，結石也可能有血尿問題，也會痛到噁心。

中下腹痛：多與腸子有關

這個部位通常與腸子有關。最常見的就是便秘，如果常常覺得脹脹的、悶悶痛痛時，沒有發燒，或痛到肌肉僵硬等，可能就是便秘造成。

下腹區域痛：

許書華說，這個區域出現疼痛時，可回想一下是否有解尿會痛、有灼熱感或是頻尿，這可能是泌尿系統感染。但女性朋友還要注意子宮、卵巢等骨盆腔發炎的情況。

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闌尾炎：

闌尾炎可說是腹痛大魔王。闌尾炎造成的腹痛，通常是從肚臍開始，漸漸往右下腹轉移，同時會伴隨發燒、噁心、嘔吐，與食慾不振。可能需要抗生素及手術治療。若闌尾炎延遲治療，恐會造成整個腹膜發炎，因而導致敗血病，甚至死亡。

大腸憩室炎：

許書華提醒，下腹疼痛也有可能是大腸憩室造成。通常老人家的腸壁肌肉比較無力，大腸表層常會凹陷，若凹洞內長期糞便堆積，就會造成憩室發炎，嚴重時會出現腸穿孔，引發腹膜炎。

3個腹痛就醫警訊

許書華提醒，如果出現腹部肌肉變得很僵硬，可能無法碰觸；按壓腹部反彈時會痛，以及有吐血等症狀出現時，代表是腹部急症，須儘快就醫。

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