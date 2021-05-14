睡眠窒息症｜陳水扁1小時停呼吸50次！頭痛睡著喘氣8症狀易猝死？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-05-14 14:21

台灣前總統陳水扁健康問題一直備受關注。近期他在社交平台展示出一系列相片，相片中顯示他身上纏滿如電線一般的膠管，嚇壞不少人。陳水扁在facebook表示相同的檢查已是第N次，並感嘆「只要還能呼吸，活着就有希望」。睡眠窒息症在中老年人群體很常見，有什麼病症？哪類人高危？有什麼解決方法？

▼陳水扁嚴重睡眠窒息症入院，每小時停止呼吸50次（一般嚴重患者也只停30次），故申請保外就醫進行檢查：（按圖了解👇👇👇）

什麼是睡眠窒息症？

睡眠窒息症是睡眠障礙的一種，睡眠時，患者的呼吸會明顯減少，甚至短暫停止，令身體缺氧。一般會發生於淺睡期與做夢的期間，令患者在窒息後掙扎醒來，待呼吸正常後再入睡，嚴重影響睡眠質素。

患者還會大大增加睡眠中猝死的風險。睡眠窒息症比較常發生在肥胖的人身上，此外高危人士還有一些特徵，較容易患上睡眠窒息症。

▼睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

白天症狀：

1）嗜睡

可以隨時隨地秒速入睡並不是一件好事。如果你在巴士上、午飯後在辦公室座位、地鐵上都可以無視環境倒頭入睡，除了壓力大和疲倦，很可能更患有睡眠窒息症。

2）經常頭痛

睡得不好經常頭痛，因為睡眠窒息症患者在睡覺時腦部易缺氧，造成頭痛。

3）口乾舌燥

患者一般都會張口睡覺，醒來時通常發現口乾舌燥。而張口睡覺一般亦易有口臭問題。

4）高血壓及心血管疾病患者

在睡覺過程間，患者會因呼吸突然停止而窒息導致醒來，這個過程會令血壓急速上升，造成中風，而高血壓和心血管疾病人士更易患上。

5）精神難集中

晚上經常醒來，導致白天難以集中精神工作。

晚上症狀：

1）淺眠多夢

患者難以進入深層睡眠，容易睡一半就因窒息感而醒來。

2）鼾聲大而持續

鼻鼾聲大的人要小心了，患者在入睡期間會因呼吸困難而鼾聲如雷。

3）呼吸偶爾停止

伴侶可以觀察患者的睡眠狀況，若呼吸聲消失可以嘗試探鼻息。

4）睡着時會突然嗆到／喘氣

除了鼾聲大，患者在睡眠中途會突然出現嗆到的聲音，伴隨氣促和氣喘，或突然發出較大的鼾聲，把枕邊人嚇醒。若出現以上情況，那麼你很有可能患有睡眠窒息症。

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睡眠窒息症如果沒有獲得即時的治療，腦中風的機率將增加1.6倍，高血壓風險增加近3倍，而心肌梗塞風險為5倍。且因呼吸短暫中止，腦部長期缺氧，會連帶讓全身呈現慢性發炎的狀態，這個問題久了不只是心血管疾病，甚至連癌症都比較容易找上身。

▼面上有3個特徵也較易患有睡眠窒息症（按圖👇👇👇）

1. 脖子肥短

脖子肥胖粗短是睡眠窒息症的高風險群，若男性頸圍>43厘米、女性頸圍>38厘米都需特別小心。

2. 舌頭肥大

張口往下伸舌，若看不見懸壅垂（俗稱吊鐘）與軟顎，可能有舌頭肥大導致上呼吸道窄化的情況。

3. 下巴後縮

下巴窄小、內縮容易壓迫到呼吸道，躺下時氣管容易被堵塞，進而發生呼吸中止症。

▼用舌頭體操訓練肌肉吧！（按圖👇👇👇）：

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高危人士

出現以下特徵的人士，會有較高風險患上睡眠窒息症，請多加留意： 1）不良生活習慣，如：吸煙、酗酒 2）體型較肥胖、癡肥人士 3）先天問題，如：頸短、嘴小、上顎深窄、下顎後縮、頸圍或扁桃腺較大 4）鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者 5）患有內分泌疾病，如：甲狀腺功能過低 6）服用鎮定劑，安眠藥

▼做個簡易測試看看你是不是睡眠窒息症高危人士（按圖👇👇👇）：

愛普沃斯嗜睡量表：計算特定活動時打瞌睡情況，以初步計估嗜睡程度。0-7分 : 嗜睡情況正常；8-11分 : 嗜睡情況稍多；12-15分 : 嗜睡情況明顯；16-24分 : 嗜睡情況嚴重。患睡眠窒息症的人一般分數都會高於16分。需要配合其他的檢查作更詳盡的診斷。

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