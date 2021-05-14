癌症｜一飲酒臉紅罹患食道癌機率增100％　這類人不適合喝酒

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-14 10:02

一到假日，就看到酒吧坐了滿滿的人，與三五好友喝酒狂歡解憂，但每每小酌幾杯便發現有人「臉紅得像關公」，要小心，這可不是醉了、也不是代謝好！而是身體缺乏一種酵素，導致酒精代謝能力差，且因而罹患食道癌的機率更增加100％。醫師提醒，事實上台灣有一半的人是缺乏這種關鍵酵素的，勸告大家，酒還是少喝為妙。

▼你一喝酒就臉紅嗎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

你一喝酒就臉紅嗎？那千萬要注意了，台灣醫師江坤俊警告，這意味著代謝酒精能力差，也更容易得到癌症。他解釋，因為代謝酒精有一種重要的酵素為「乙醇去氫酶」，酒精本身就是乙醇，要先被代謝成乙醛後，再被代謝成乙酸，假設缺乏乙醇去氫酶，就無法順利從乙醛代謝成乙酸。

江坤俊說明，乙醛本身是一種相當毒的致癌物，假設在人體累積，就會造成周圍血管擴張，導致一喝酒就臉紅的情況，還會出現噁心、嘔吐等，不適感會比他人更為嚴重，「最重要的是會致癌」。醫師表示，世界衛生組織的國際癌症研究署已經將乙醛列為一級致癌物。

江坤俊也舉例，若缺乏酒精代謝酵素，且又每天喝超過30g的純酒精，相當於2杯紅酒的量，罹患食道癌的機率會增加100%、頭頸癌50%，還有口腔癌的機率也會大幅上升。醫師指出，口腔內細菌可將酒精乙醇轉為乙醛，若缺乏酵素幫助乙醛轉換，就會大量在上消化道累積，造成罹癌風險提升。

江坤俊直指，代謝酒精的乙醇去氫酶不僅可代謝乙醛，對於心血管也有一定的保護作用，若缺乏這個關鍵酵素，將來得到失智及心血管疾病同樣會增加。不過，乙醇去氫酶的缺乏雖然與人種及地域性差別有關，但台灣缺乏的人數竟達到全球之冠，有高達47%都缺少，「因此有一半的台灣人是不適合喝酒的」。但醫師仍提醒，不管是否擁有這個酵素，酒最好還是不要喝太多。

相關文章：【癌症】椰菜花切開30分鐘後煮抗癌效果更好？助防癌11招先瘦腰！

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」