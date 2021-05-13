月經失調｜馮盈盈來經3周！內分泌失調子宮頸癌7可能牛油果助改善

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-13 15:12

26歲的馮盈盈早前在《好聲好戲》節目中自爆月經失調，「已經連續3個禮拜嚟M（來經）！」月經失調很常見，經痛、經期過長或月經過多都不容忽視。一般來經時間應多久？經期過長有什麼問題？調理月經和護宮要吃什麼？

馮盈盈在無綫節目《好聲好戲》中表示，因為是次比賽十分緊張，壓力很大，已經連續來經3個星期。

▼馮盈盈壓力大，嚟M嚟足三個禮拜，可能是內分泌失調？（按圖👇👇👇）

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正常月經應持續2-7天

女性的月經周期（即上一次來經和下一次來經相隔的時間）長短不一，最常見的周期介於21至35天之間。一般月經持續時間為2至7天。若經期持續超過7天則算是經期過長，經血量25毫升至80毫升。經血超過 80毫升即為過多。月經過長或過多會在月經期間引起不適，甚至影響日常生活及睡眠，如果你的月經長而且血量多，更有可能患上缺鐵性貧血。

經期長內分泌失調和癌症徵兆？

馮盈盈透露自己因為壓力大、內分泌失調（荷爾蒙失調），使經期持續三星期。荷爾蒙失調會影響排卵失調，的確可以令經期過長，例如患甲狀腺疾病或多囊卵巢綜合症。如果你的荷爾蒙沒有達到正常水平，或者身體在月經周期中沒有排卵，子宮內膜會變得很厚，當子宮內膜最終脫落時，可能會經歷比正常更長的經期。

▼內分泌失調症狀：（按圖👇👇👇）

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▼如果因為內分泌失調致經期過長，可從飲食著手平衡內分泌/荷爾蒙：（按圖👇👇👇）

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綜合《healthline》、《women's health》和衛生署，除了內分泌失調，患癌、子宮肌瘤、盆腔炎等疾病也會造成經期過長。所以，如果你連續數個月，甚至更長時間出現經期過長，應盡快求診。

7個經期過長的背後原因：

1. 藥物治療

任何能控制荷爾蒙的物質都有可能延長經期，包括所有類型的激素避孕藥及抗炎藥。此外，阿士匹靈或其他血液稀釋劑都有可能導致經期過長。

2. 子宮肌瘤或瘜肉

月經期間，子宮會正常收縮。當肌組織開始在子宮壁中生長時，就會發生肌瘤，而瘜肉也是子宮內組織不規則生長的結果，並導致小腫瘤生長。肌瘤及瘜肉長在子宮腔內，會破壞子宮腔，容易引致大量出血及經期過長，亦有可能阻礙輸卵管導致不育。

3. 出血情況

患有血友病和遺傳性凝血異常疾病，如溫韋伯氏疾病（Von Willebrand disease）都有可能會影響身體凝結血液的能力，導致經期過長。

4. 肥胖

身體過重可能會導致經期過長，由於過多的脂肪令體內雌激素增多，這種方式生成的女性激素不像卵巢分泌的雌激素那樣具有周期性活動，也就不能誘發排卵，有機會出現經期過長及月經量多問題。

5. 盆腔炎

盆腔炎多數是經由性行為感染，其中常見的感染源是披衣菌和淋病雙球菌。除了改變月經周期外，盆腔炎還可能導致下腹悶痛、白帶異常等症狀。

6. 早期流產

由於大部分的流產發生在懷孕非常初期階段，有些當事人甚至不知道自己曾經懷孕。大約每100名孕婦中。有20至25名於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，正常來說你的月經應該在1至2個禮拜內恢復正常，若在3周後仍持續血流量大，請盡快就醫。

7. 癌症

經期過長可能是子宮頸癌和子宮內膜癌的徵兆之一。當中子宮內膜癌好發年齡為停經前後，故進入更年期及停經前的婦女要注意是否有非經期間的出血，不要以為是停經前的經期不規則而置之不理，錯過及早檢查治療。

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一般來說，月經持續時間為2至7天，若月經期持續超過7天則算是經期過長。（freepik）

月經失調養生食療

註冊中醫師鄧蕙盈曾就月經失調分享有助調經的食療，建議飲用前詢問註冊中醫師。不過治療都應對症下藥，如果患病都應盡快求診，並接受治療。

▼有助調經的3款食療：（按圖👇👇👇）

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