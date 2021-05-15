食藥禁忌｜忘記吃藥點補？與橙同吃增副作用可致命？專家教點食藥

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-15 12:02

大家到門診看醫生，拿藥時藥袋上都會註記服藥時間與規則，就是怕有病人自作主張服藥後，症狀控制不佳。或是，大家常常忙於其他事情，一回神才發現忘記吃藥了，這時候可能正好卡在兩次吃藥的時間中間，就會讓人十分為難，到底要不要補吃藥。

▼忘記吃藥到底要不要補？（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

台灣台中慈濟醫院藥師謝蕙霞提醒，常有病人忘記吃藥又隨時「補吃」，她表示，補吃藥應掌握「時間切半」原則，避免藥物濃度過高引發副作用風險。

她指出，許多慢性病人，就是因為補吃的方式錯誤，才導致慢性病控制不佳。像是她的高血壓病人小張，雖經醫師開立降血壓藥處方，但血壓值始終不穩定，在用藥諮詢時，他告訴藥師，因工作忙碌而常忘記吃藥，突然想起來就隨手拿咖啡或茶趕緊補吃。謝蕙霞立刻了解到病人血壓起伏不定的原因。

掌握對半原則補吃藥不犯錯！

謝蕙霞提醒，有類似情況的病人，萬一過餐忘記吃藥，「補吃藥」應掌握「時間切半」原則。舉例來說，醫囑指示4小時吃一次藥，萬一超過2小時沒吃藥就建議不要補吃，避免兩次服藥時間太接近，導致藥物在體內濃度過高，增加副作用風險。

什麼時候吃藥、如何吃藥也是一大重點。謝蕙霞指出，為了讓藥物發揮最佳效果，無論是飯前或飯後服用藥物，建議都要至少離用餐間隔半小時至1小時，才能讓藥物發揮最大效果。部份病人除服用西藥，也常見搭配中藥調理體質，雖然中、西藥物藥性衝突機率較低，還是建議相隔至少2小時以上才安全。

相關文章：【咖啡】感冒藥含咖啡因？橙汁會減藥效？服食7種藥物應遠離咖啡👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

搭配服藥的最佳夥伴是「適溫白開水」！

台灣謝藥師強調，牛奶、茶葉、咖啡都不適合，酒精飲品更是絕對禁止。每次服藥至少喝100毫升以上白開水，確定藥物進入胃部，避免卡在食道造成灼傷。

食物與藥物也會出現交互作用，例如「服藥期間合併食用柑桔類的水果」為例，柑桔類水果可能抑制部分藥物代謝，造成藥物血中濃度增加，進而提高副作用或毒性發生風險，輕則影響藥效，重則危及生命。

小孩拒絕吃藥配白開水 家長可以嘗試糖水

不過，許多小孩會覺得藥太苦，排斥喝開水配藥，台北市立聯合醫院藥師陳凱威建議，家長可以用少量的果糖加水，再調和藥粉。「或是，家長可以搭配布甸、果凍，提高孩子的吃藥意願，」陳凱威表示，雖然這也會影響藥效，但是有吃總比沒吃好。如果手邊真的沒有白開水，陳凱威指出，特殊情況下可以配清淡的飲品（如：檸檬水）吃藥，但是平常並不推薦。

相關文章：【咖啡】感冒藥含咖啡因？橙汁會減藥效？服食7種藥物應遠離咖啡👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

相關文章：食藥禁忌｜高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

吃藥最好配常溫冷開水 但吃這種藥請配「可樂」

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」