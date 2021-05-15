肝病症狀｜手掌紅皮膚暗5徵狀肝有事　男性現乳房原來與肥無關！

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-15 19:02

肝病是很常見的問題，其實肝有沒有出問題，看看手掌就知道！台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，許多肝病進入中晚期，會出現所謂的「肝掌」，也就是手掌看起來特別紅潤，而掌心顯得特別蒼白。

▼5大肝病徵兆（按圖率先看清👇🏻👇🏻👇🏻）

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肝病徵兆1：手掌發紅

江坤俊表示，肝臟是負責合成及代謝的器官，當肝功能受損比較嚴重時，身體代謝能力就變差，尤其是雌激素也需要靠肝臟代謝；一旦當肝功能不好，則雌激素較高，就容易造成周圍的血管擴張，手掌的大小魚際肌血管擴張，手掌就會比較紅潤。

肝病徵兆2：蜘蛛痣

身體上出現的蜘蛛痣，也可能顯示肝功能有問題。江坤俊說明，與一般紅痣不同，蜘蛛痣用手按壓會變白，手一放掉又馬上會變回紅色，仔細觀察也可以發現，蜘蛛痣的周圍，會伴隨擴張的小血管。

江坤俊表示，蜘蛛痣產生的原因，也是因為肝功能不好，雌激素較高所導致，特別容易出現在臉部、頸部及前胸；若同時出現3顆以上蜘蛛痣，建議就醫診斷。

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肝病徵兆3：男性女乳症

江坤俊表示，男性如果罹患肝病，因為雌激素較高，除了出現上述血管擴張的表現，也容易產生「男性女乳症」。

肝病徵兆4：臉部皮膚暗沉

江坤俊表示，罹患肝病的人，因為肝臟功能不良，身上累積大量的廢物，皮膚就容易變得暗沉。

肝病徵兆5：黃疸

黃疸也是肝病最常見的表現，江坤俊強調，肝病引起的黃疸，會造成皮膚及眼白變黃，而吃太多紅蘿蔔並不會造成眼白變黃。

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