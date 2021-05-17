耳鳴｜蟬叫睡眠差脈搏聲血管塞？3類耳鳴健康警號單側或鼻咽癌！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-17 21:02

所謂耳鳴，就是在沒有任何外界相應的聲源或電刺激時，內耳或頭部所産生的聲音感覺，也就是明明外在環境沒有聲音，但耳朵卻聽到了聲音。隨著生活、工作及精神壓力的增大，愈來愈多的年輕人開始出現耳鳴的症狀，耳鳴不再只是老年人的專利。

耳鳴是一種症狀與生理現象，是一種身體的警訊。當你第一時間出現耳鳴時，不用太緊張，也許是最近的壓力、生活作息太不正常了。很多耳鳴的症狀其實只要「睡眠好、壓力情緒解除，一般都可以自我緩解」；但如果是持續不斷的耳鳴，也需要注意是不是有什麼問題或狀況。

▼單側耳鳴、雙側耳鳴的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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單側耳鳴通常是耳朵本身的受損，或是有其他東西壓迫到神經造成的「次發性耳鳴」；而雙側耳鳴除了單側耳鳴造成的問題原因之外，也包含身體其他問題造成的耳鳴。

單側耳鳴的病因

1. 腦瘤

2. 鼻竇炎

3. 鼻咽癌

4. 頸部疾病

5. 顳顎關節炎

6. 耳膜穿孔

7. 外耳道阻塞、發炎

8. 聽小骨疾病或硬化

9. 梅尼爾氏症

10. 突發性耳聾（耳中風）

11. 中耳積水或中耳炎

雙側耳鳴的病因

1. 單側的耳鳴病因

2. 情緒壓力

3. 睡眠障礙

4. 偏頭痛

5. 感冒

6. 胃酸倒流

7. 胃食道逆流

8. 更年期的躁動

耳鳴的類型

除了單側耳鳴、雙側耳鳴的成因會有小小不同之外，耳鳴類型也可以稍微區分原因。

1. 跟心跳一致的搏動聲音：跟血管問題比較相關，像是血管瘤、血管阻塞、睡眠不足、壓力過大等。

2. 蟬鳴唧唧叫：通常為感音神經障礙所致，而顳顎關節炎、肩頸肌肉痠痛、情緒壓力或睡眠不良、突發性耳聾也可能是這類的聲音。

3. 嗡嗡叫：耳道阻塞、耳咽管障礙、鼻咽疾病、梅尼爾氏症，可能帶有眩暈的症狀等。

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