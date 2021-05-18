維他命B12｜素食易缺B12致疲勞無記性8症狀　唔食豬牛魚要點補？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-18 10:30

台灣人吃素的人口比例在世界各國排名算是名列前茅，不管是因為環保意識抬頭還是宗教信仰價值，吃素都是一件值得讚許的事情，但值得注意的是有些營養素主要都是從葷食攝取的，這就讓素食者多了一項潛在風險，讓我們來認識「維他命B12」是什麼樣的營養素吧！

▼維他命B12不足的常見症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 疲勞

由於維他命B12缺乏導致的巨胚紅血球貧血，會造成攜帶氧氣進入身體的各個組織和器官的紅血球數量不足，讓人容易感到非常疲勞。

2. 口腔出現問題

缺乏維他命B12會讓紅血球減少，讓進入舌頭的攜氧量不足，廢物代謝率下降，很容易造成口腔問題。例如嘴巴有苦味、口腔潰瘍、口腔發炎、腫脹或有灼熱感。

3. 心跳加快

貧血時，人體為了維持足夠的氧氣進入組織和器官，會讓身體的血流速度增加、全血液的循環速率提升，迫使心跳變快。

4. 呼吸急促

有些貧血的人，可能沒有對於心跳加快的現象沒有感覺，只有發現自己的呼吸變得急促，這是因為人體為了彌補紅血球數目變少造成的吸氧量下降，所以呼吸變得急促，企圖增加吸氧量的一種補償性的平衡作用。

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5. 身體有刺痛感

缺乏維他命B12會導致人們出現神經傳導問題或神經損傷，這是因為維他命B12會幫助產生髓鞘，而髓鞘的功能正是保護神經並幫助傳遞感覺，如果覆蓋神經的髓鞘不足，就會使神經受損，導致身體各處刺痛的感覺，尤其是手腳神損傷的刺痛感又特別明顯。

6. 食慾不振

由於消化的問題，缺乏維他命B12的人可能會食慾不振，而長期的食慾不振會使體重減輕。

7. 情緒起伏大

維他命B12會幫助分解一種叫做同型半胱氨酸的大腦化學物質，當同型半胱氨酸在大腦中過度累積的時候，可能會讓人有煩躁或憂鬱的情緒，影響人們的心理健康問題。

8. 健忘／認知障礙

體內維他命B12的濃度不足，會造成思考、推理困難或喪失片段記憶等認知障礙，這是因為大腦的攜氧量減少造成的。因此，有學者再進一步研究，發現維他命B12濃度不足，會增加罹患失智症、柏金遜症等風險。

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該怎麼補充維他命 B12

維他命B12存在於紅肉、家禽、蛋、乳製品和魚等動物性食品中，像是：牛肉、豬肉、蛋、牛奶、乳酪、蛤類、鯖、沙甸魚等，一般民眾在平常飲食中均衡攝取，就可預防B12維他命的缺乏。而素食者需要多吃強化穀物，植物奶和營養酵母等食品來補充維他命B12。

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