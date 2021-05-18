胃抽筋｜腸胃炎壓力大煙酒過多5原因胃痙攣　長食止痛藥愈食愈傷!

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-18 17:02

胃痙攣是什麼？ 所謂的胃痙攣，就是俗稱的「胃抽筋」，它不是個疾病，只是個臨床症狀，是由於腹腔的平滑肌不自主收縮而產生肌肉抽搐，是迷走神經受到刺激所發生在腹腔鋒利的、間歇性的收縮或是疼痛、不適的感覺。

造成胃痙攣的原因很多，從飲食、藥品、疾病到心理因素都有，大致可以區分5種，以下就來告訴你。

▼造成胃痙攣的5大原因（按圖了解👇👇👇）

一、飲食不當與煙酒過量

食用過量刺激性、辛辣、油膩、生冷、酸甜等食材都可能會刺激胃酸分泌，造成胃部絞痛不適。而暴飲暴食、用餐時間不規律也容易導致胃酸過多、容易引起胃痙攣的症狀。此外，煙、酒都屬於刺激性物質，過量飲用都會降低胃腸血流及前列腺素之生成，容易影響腸胃道黏液的正常分泌，降低胃部的自我保護能力，也連帶使得胃部容易出現不適症狀，甚至於胃痙攣。

二、發生肝膽腸胃疾病

舉凡胃潰瘍、腸胃炎、腸躁症、腸阻塞、肝硬化、膽結石、便秘等都可能引起胃部異常收縮而出現疼痛，若是出現胃腸嚴重發炎，或是惡性腫瘤（如大腸癌）也可能引發胃痙攣的問題。

三、壓力過大、情緒激動

當精神壓力大、情緒激動時都容易引起胃部收縮，嚴重時就會出現胃痙攣的症狀。這種情況稱為神經性胃痛，這是因為不安的情緒會影響自主神經的活動，進而使副交感神經興奮性增高，這一系列的變化會使胃部平滑肌不和諧的收縮加強，更嚴重的就會引發胃痙攣。

四、服用特定藥物

部分藥物的副作用也可能引起胃痙攣，例如控制高血壓的鈣離子阻斷劑、氣管擴張藥物等都可能會影響腸胃道的正常功能，使胃在排空能力減弱的情況下，容易發炎，進而增加胃痙攣的發生率。此外，長期服用止痛藥也可能造成胃部損傷，因而加重胃痙攣問題。

五、發生婦科疾病

例如經痛、卵巢囊腫、生殖泌尿道感染、急性或慢性神經性胃痛、子宮內膜異位，也都可能是誘發胃痙攣的主要原因。

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