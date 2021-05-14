撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-14 18:38

全方位醫療保健資訊平台 — 醫師Easy 即將在5月21日踏入1周年，於過去的一年，月活躍用戶超過九萬，總瀏覽量已經突破450萬！近日醫師Easy更推出全新功能，提供簡易、省時的中、西醫預約服務，方便病人預約醫生就診；同時亦貼心關懷大眾內外健康所需，與不同專科醫生緊密合作，一同致力分享多元化的醫療健康、中醫保健養生等資訊，以推動用戶實踐健康生活。

為了感謝各用戶的衷心支持 ，醫師Easy將於5月中至6月底期間舉辦不同的激賞活動，送出5000份精選人氣禮品，當中包括最新推出的紫色iPhone 12 (價值港幣$6,799)、Apple Watch Series 6 (價值港幣$3,199) 及Dyson無線吸塵機 (價值港幣$3,780)等！立即下載醫師Easy手機應用程式，登記成為新會員，獨享專屬限定福利。

第一激！1周年迎新激賞 做會員賺積分

於2021年5月17日至6月30日期間，下載醫師Easy應用程式，登記成為新會員，並參與問答遊戲，就可獲得888分「01積分」（名額共2000個，先到先得，送完即止）。

賺到的積分除了可在01會員專區內兌換各式各樣吃喝玩樂的獎賞優惠，如便利店現金券、甜品或小家電！更可於「01mall」購物時當成現金使用，每100分「01積分」抵$1，以便宜的價錢入手心頭好。

第二激！1周年激賞齊齊享 邀請好友送精美禮品

於2021年5月17日至6月30日期間，成功邀請最多好友成為醫師Easy新會員，便有機會得到豐富禮物（名額共43名，送完即止）！

心動不如馬上行動！立即按照以下步驟贏禮物：

1. 參加者必須下載醫師Easy應用程式，登記成為會員。

2. 在「帳戶」頁面，點選「邀請好友」，獲得個人分享連結，邀請好友下載醫師Easy手機應用程式和註冊用戶。

最早而又成功邀請朋友下載數量最多（至少介紹10位）的推薦人可獲得大獎；其次可得到二獎（至少介紹5位）、或三獎（介紹至少3位）。

大獎得主可贏取一套四款Craftholic「奸夫」精品，包括毛毛護腰枕、1.5升保溫水壺、毛巾套裝及保溫飯袋連飯盒（總值$974，名額共有3個）。二獎的禮物則是純天然草本配方調製的「濕敏敵」噴霧，有助止痕退紅，對付各種皮膚過敏問題。 （價值$258，名額共有20個）。而三獎可得到Craftholic 「奸夫」保溫飯袋連飯盒（價值$178，名額共有20個） ！

第三激！1周年預約激賞

作為「全方位醫療健康資訊平台」的醫師Easy，推出全新的中、西醫預約服務，讓用戶可透過GPS定位系統找到附近的醫生和預約就診服務，務求滿足用戶與日俱增的醫療服務需求。

於2021年5月17日至6月30日期間，首200位預約並完成應診的用戶可獲額外獎賞，包括以下禮品其中一款：Craftholic 「奸夫」保溫飯袋連飯盒 (總值$178)、毛巾套裝（總值$218）或1.5升保溫壺（總值$280）。屆時醫師Easy將透過Whatsapp 訊息通知領取獎品。

第四激！1周年健康激賞 送最新智能電話及手錶

醫師Easy 1周年健康激賞將送出過百份豐富獎品，活動分成三個回合進行，每一回列出4個題材，由參加者挑選最想醫師Easy增加的主題，成功提交答案及填寫個人資料，即有機會贏取獎品。而每一回首1000位參加者更可獲1000分「01積分」。活動之條款細則及得獎資格請參閱醫師Easy 手機應用程式。

第一回日期：2021年5月17日- 5月30日

第一回大獎為 PHILIPS 飛利浦 AC2882 空氣清新機（總值$2298）； 二獎是 Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍 + 2 節個人健身教練指導課程 ； 三獎會得到Apple HomePod mini； 而其他參加者有機會得到不同豐富獎品（共有30份）。

第二回日期：2021年5月31日- 6月13日

第二回大獎為Dyson V8™ Absolute 吸塵機（價值$3780）； 二獎是 Eliment Fitlax 14天 Day Pass尊貴會籍 + 2 節個人健身教練指導課程； 三獎會獲得Netflix $1000 現金券； 而其他參加者有機會得到不同豐富獎品（共有30份）。

第三回日期：2021年6月14日- 6月27日