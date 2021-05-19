指甲｜直紋睡眠不足有黑線恐皮膚癌？7種指甲知健康缺鈣原來係咁

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-19 12:02

年紀愈大，健康就愈要顧呀！當你的身體出現異狀的時候，往往都是從一些小細節就可以發現的，例如舌苔的顏色、屁的味道或是排泄物的形狀，而這次，小編要來告訴你，指甲所代表的健康狀態！

▼7種指甲狀態（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 健康指甲會透出粉紅色

正常的健康指甲，表面看過去光滑無痕，會有稍稍的隆起，不會出現莫名的凹陷，看過去會是透出淡淡的粉色且有少量月牙。

2. 指甲有黑色直紋

如果指甲持續出現黑色的直紋（而且你非常確定，手指沒有撞到或夾到），有可能是黑色細胞沉澱在甲床所導致的「縱向黑甲症」，普遍來說，都是良性，但如果黑色直紋還持續變長、變寬就有可能是皮膚癌的徵兆之一，須儘速到皮膚科做進一步檢查喔！

3. 指甲有斑點

甲面上的斑點如果持續擴大，要特別注意是不是指甲裡面發霉。另外，飲食不均、缺乏鈣、身體過度疲勞，其實也會有這樣的情況出現。

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4. 指甲有直紋

和上述的黑色直紋不同，這邊提到的直紋是白白的、很像是被刮到的白色線條，這也是身體太累、睡眠不足的徵兆。

5. 指甲有橫紋

當指甲出現白色橫紋，很有可能是因為身體缺乏蛋白質，但若你的指甲是出現凹陷的橫紋，而且會隨著指甲生長往前端移動，就代表身體曾經出現過全身性疾病或是感染。去做個檢查比較好。

6. 指甲發紫

遇到指甲發紫，你是不是在想自己是不是發生什麼事，或在擔心是不是絕症找上你？先別急著緊張，其實這只是代表你的血液循環不是很好，所以血傳送不太到位於四肢末端的指甲而已，多運動就可以改善啦！

7. 指甲發黃

若你發現，指甲從原先正常的粉色轉成淡淡的黃色，則很可能是身體甲狀腺機能出現異常。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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