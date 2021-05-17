消委會芝士｜安怡最高鈣1片=2杯奶！14款高分芝士低脂高鈣點揀？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-17 16:30

消委會對市面40款芝士樣本進行測試，當中1款菌落超標，另當中有7成屬高脂，增加心臟病和中風等風險；不過，亦有部分低脂、含高鈣質的芝士，有助骨骼健康，選購食用要留意脂肪含量。40款芝士邊款低脂、高鈣？評分最高？內文有詳細檢測名單及評分。

消委會在2020年12月至2021年2月從超市、食材店及百貨公司的凍櫃及芝士專櫃搜集了40款芝士樣本，包括天然及加工芝士樣本進行測試。

天然芝士：從新鮮奶類直接製成的芝士，大部分均採用乳酸發酵的方法製成，而小部分非發酵芝士，則使用合適的酸性物質作為凝結劑製成

加工芝士：利用天然芝士作為原材料，加入食物添加劑例如乳化劑進行乳化，再加入調味料、香料或食鹽以調節味道和風味，加熱並冷卻而製成各種形狀

▼消委會以脂肪、蛋白質、鈣質等營養成分，標纖與測試結果差距，及菌落數目、安全衞生等整體總評，獲最高分的14款芝士：（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

7成芝士屬高脂食物

測試結果顯示，逾7成（29款）樣本達到「高脂」食物的水平（每100克食物含超過20克總脂肪）。以每100克計，天然芝士組別的總脂肪平均含量（26.7克）較加工芝士組別（22.6克）高。

當中，city'super的「Etoki Reserve Le Fromage Basque Sheep's Milk Cheese」樣本的總脂肪含量最高，每100克含37.7克，以一個攝入2,000千卡的成人計算，食用一份26克的樣本，便攝入了9.8克總脂肪，接近兩茶匙油（1茶匙油=5克脂肪）； 而當中有11款則較低脂。

▼消委會檢測中11款較低脂的芝士，由低至高排：（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

當中有2款包裝標示為「較低脂」的加工芝士樣本，「安怡高鈣較低脂芝士」及「芝司樂較低脂芝士片高鈣起司」分別總脂肪為每100克含14克及13.4 克，都不屬於「低脂」食物（每100克食物含不超過3克總脂肪）。

高脂食物增心臟病風險

高脂食物除了使人體重上升，當中的飽和脂肪、反式脂肪更可使壞膽固醇上升，增加患心臟病和中風的風險。以一個人每日攝取2000千卡計算，其膳食脂肪攝取量不應超過65克（1茶匙油=5克脂肪，即相等於13茶匙油）。

消委會檢測的芝士中9成都屬「高鈣」食物，只有4款屬「鈣的來源」食物（含不少於120毫克 鈣）。（消委會）

9成芝士屬高鈣食物

消委會檢測的樣本中，36款樣本全屬「高鈣」食物（每100克食物含不少240毫克鈣），「安怡高鈣較低脂芝士」的鈣含量最高，每100克含2,930毫克鈣，進食一片即攝入約609毫克鈣（按衞生署資料1杯240毫升全脂奶含276毫克鈣質），如飲用2.2杯奶；進食兩片已達每日攝取建議，鈣質是構成骨骼及牙齒的主要成分，根據台灣國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質。

▼消委會檢測10款預先包裝的最高鈣芝士，由低至高排（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

▼消委會檢測10款有售貨員服務的預先包裝和現場即切最高鈣芝士，由低至高排（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

若鈣質攝入不足，血鈣過低時可引起肌肉抽搐。長期攝入不足的鈣質，可引致骨質疏鬆症。

▼身體缺鈣有什麼徵兆？（按圖 👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

相關文章：豆腐檢測｜23款只7款蛋白質達標！邊款最高鈣？缺鈣8警號肌肉萎縮

加工芝士鈉含量較天然芝士高

製作天然芝士時加入食鹽，有調節味道、殺菌、控制風味、去乳清及中和苦味的作用。加工芝士中的食物添加劑包括乳化劑及調味料可能含較多鈉，加工芝士的鈉含量一般較天然芝士高。

其中「安怡高鈣較低脂芝士」樣本的鈉含量最高，達1,660毫克，進食1片便會攝入約345毫克鈉，接近五分一茶匙鹽（0.86克鹽），佔世衞建議的成人每日上限（2,000毫克鈉）約17%。

該樣本的每片（20.8克）份量較少，要留意避免一次過進食多片；「Essential Waitrose & Partners」的「Italian Mozzarella」芝士的鈉含量則最低，每100克只含有144毫克鈉。

1款芝士含菌量超標

根據《食品微生物含量指引（一般即食食品及指定食品）》的準則，非發酵的新鮮芝士，及經烹煮並冷凍而在出售或進食前經最少處理程序的食物（例如加工芝士）的需氧菌落計數的指標為，每克樣本檢驗出等於或多於10,000,000菌落形成單位，情況便屬不滿意。

Mercato Gourmet「Deliziosa Mozzarella Filone」為非發酵芝士，樣本檢驗出每克含13,000,000菌落形成單位，超出指標，衞生情況屬不滿意。

消委會建議在均衡飲食的原則下，可適量進食芝士。但需要留意，有些芝士含一定分量的鈉和脂肪，消費者可選擇鈉和脂肪含量較低的產品。另外，由生乳製成的芝士和軟芝士存有微生物方面的食物安全風險，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人士應避免食用。

相關文章：【心臟病】花生香蕉助降壞膽固醇？減心臟病風險減重急行簡易4招