肩頸痛｜嚴重肩頸痠痛千萬不要按揉？物理治療師教一招90秒即紓緩

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-27 17:02

物理治療師提醒，當肩頸嚴重痠痛，甚至到了讓人碰不得的情況下，揉壓反而更危險！推薦一招拮抗鬆弛術，不必按揉，也不須用力扭脖子，在家就能緩解不舒服，安全又有效。

讓神經幫你放鬆

台灣物理治療師胡逸惟說，拮抗鬆弛術是利用神經跟肌肉本身感覺回饋的理論，肌梭（肌肉組織中偵測肌肉活動的受體之一）收到壓力循行，讓神經做放鬆的方法。很適合肩膀已經「痛到不能碰」的情況。

▼拮抗鬆弛術（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 施作者站在患者背後，並在其肩膀上找一個疼痛點，就是壓壓看哪裡最痛。

2. 用手肘壓住痛點，並把患者的手輕輕抬起來，找到一個不痛的位置，在這裡停留90秒後，把患者手放下。

3. 施作者的手置於患者手肘旁，患者以架拐子的動作把手頂開，放鬆。重複做3次。

胡逸惟解釋，因為肌肉受到壓力時就會被伸長，這時肌肉裡面有個構造叫「肌梭」，它會送「我被拉長了」訊號到腦部，神經就會放鬆，並傳給另外一個受器，讓肌肉做神經性伸長。

肩頸嚴重痠痛時不需要揉

肩頸嚴重痠痛時不需要揉，因為有可能肌肉已經受傷，愈搓揉愈發炎，就只要壓著痛點，把手拉到一個舒服的姿勢，利用大腦的回饋，讓它自己放鬆掉。這個叫做拮抗鬆弛術。但這套方法必須要別人幫忙，不能自己做。

她說，架拐子這個動作中，患者的肌肉出力時就是在做伸長，等於是用自己的力量做伸長。做3次可以比較完整的收縮到大小肌肉。

頭往兩側倒就知有沒有效

有沒有效？胡逸惟說，可以讓患者的頭往左右兩邊傾倒，比較之下就知道上斜方肌（提肩肌）有沒有放鬆了。

頭往兩側倒就知有沒有效（健康2.0授權使用）

胡逸惟強調，當肩膀痠痛到無法碰觸時，揉壓反而危險，但利用中樞神經反饋放鬆肌肉的方法，相較於按壓頸部，是相對安全有效的。

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