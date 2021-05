口罩｜愈貼面愈防疫！美專家教簡單4步平面口罩變立體貼合度超高

撰文: 健康2.0 最後更新日期: 2021-05-21 20:16

新冠肺炎(COVID-19)台灣本土疫情爆發,近來網路上流傳一則訊息「這次CT值都只有十幾二十幾,感染者病毒量都很大。口罩沒密閉很容易得病感染,大家戴口罩,大部份是上漏氣或旁漏氣,這樣很危險。」並附上一支影片,宣稱「這是去年護理師公會推薦的口罩折法,請大家把口罩折好密閉。」

網傳訊息有誤 不是台灣護理師拍攝

中華民國護理師公會全國聯合會接受媒體詢問時表示,這支影片並非由該會製作,也未曾建議民眾將平面口罩折成立體口罩使用。而根據影片中人物衣服上的文字,可推測該影片並非台灣醫護人員拍攝。

美國CDC建議4步驟 增加口罩密合度

雖然目前無從得知影片由誰拍攝,但其實美國疾病管制暨預防中心(CDC)在今年4月也曾拍攝一支折口罩教學影片,並表示透過這個方法,有助於口罩更服貼臉部,避免病毒透過縫隙入侵而感染。

在美國CDC上傳的影片How to Knot and Tuck Your Mask to Improve Fit中,示範了如何將口罩折成適合臉部的大小:

▼美國CDC口罩教學(點擊下圖看清!👇👇👇)

1. 將口罩上下對折,接觸臉部的那一面折在裡面。 2. 將口罩繩打結,位置愈靠近口罩愈好。 3. 將口罩與繩結之間多餘的布料,從口罩邊緣塞進去。 4. 拿起口罩放在臉上,在鼻樑處壓緊口罩壓條,再戴上口罩。

根據美國CDC建議,想要增加口罩密合度,除了使用上述的口罩折法外,也可以在醫療用口罩外再戴一層布口罩;但不建議一次帶兩個醫療用口罩。

