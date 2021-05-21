口罩｜愈貼面愈防疫！美專家教簡單4步平面口罩變立體貼合度超高

撰文：健康2.0
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新冠肺炎（COVID-19）台灣本土疫情爆發，近來網路上流傳一則訊息「這次CT值都只有十幾二十幾，感染者病毒量都很大。口罩沒密閉很容易得病感染，大家戴口罩，大部份是上漏氣或旁漏氣，這樣很危險。」並附上一支影片，宣稱「這是去年護理師公會推薦的口罩折法，請大家把口罩折好密閉。」
網傳訊息有誤 不是台灣護理師拍攝
中華民國護理師公會全國聯合會接受媒體詢問時表示，這支影片並非由該會製作，也未曾建議民眾將平面口罩折成立體口罩使用。而根據影片中人物衣服上的文字，可推測該影片並非台灣醫護人員拍攝。
美國CDC建議4步驟 增加口罩密合度
雖然目前無從得知影片由誰拍攝，但其實美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年4月也曾拍攝一支折口罩教學影片，並表示透過這個方法，有助於口罩更服貼臉部，避免病毒透過縫隙入侵而感染。
在美國CDC上傳的影片How to Knot and Tuck Your Mask to Improve Fit中，示範了如何將口罩折成適合臉部的大小：
▼美國CDC口罩教學（點擊下圖看清！👇👇👇）
1. 將口罩上下對折，接觸臉部的那一面折在裡面。
2. 將口罩繩打結，位置愈靠近口罩愈好。
3. 將口罩與繩結之間多餘的布料，從口罩邊緣塞進去。
4. 拿起口罩放在臉上，在鼻樑處壓緊口罩壓條，再戴上口罩。
根據美國CDC建議，想要增加口罩密合度，除了使用上述的口罩折法外，也可以在醫療用口罩外再戴一層布口罩；但不建議一次帶兩個醫療用口罩。
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