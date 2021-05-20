小滿廿四節氣｜濕熱脾胃差易生濕疹　飲淮山薏米2湯水忌大汗食辣

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-20 21:25

小滿（5月21日）是夏天的第二個節氣，天氣從暖變熱，雨水開始增多，易有感冒、濕疹、香港腳、腹瀉等問題。有中醫建議，小滿時節宜少食多餐，選擇易消化食物，及多吃苦味蔬菜助清熱除濕，避免吃芒果、榴槤等生濕助濕的食物。 撰文：健福堂註冊中醫師李雨燕

小滿是夏天的第二個節氣，是指夏熟作物的籽粒開始飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿。從小滿開始，天氣逐漸從暖變熱，雨水開始增多，常會出現持續大範圍降水。這一日，標誌著炎夏的開始。

▼小滿知多啲，除了又熱又濕，要清熱去濕外，還需注要什麼？（按圖👇👇👇）

小滿易感冒濕疹

小滿以後氣溫明顯升高，風邪、火邪更盛，降水增多，但早晚仍會比較涼，溫差大。尤其是下雨之後，氣溫變化更加明顯。氣溫升高易感暑邪，溫差大易感受風寒之邪，感冒、感暑都是常見的病症。

隨著降水增多，氣候潮濕，濕熱之邪容易使心火亢盛，還易引發風濕、濕疹、腳氣（香港腳）等濕性皮膚病。

濕熱之邪亦會影響脾胃運化，引起腹脹水腫、食慾不振、噁心頭暈、疲倦乏力、心煩失眠等不適，加上大家喜歡用冷飲來消暑降溫，腹痛、腹瀉等消化道疾病常見。

▼小滿養生貼士（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1.適時添加衣物

小滿以後，因溫差、濕度變化大，應注意適時添加衣物。尤其在夜晚睡覺及冷氣地方要注意保暖，避免感受涼風。

2.不宜做過於劇烈的運動

小滿時氣溫升高，要防止情緒劇烈波動後引發高血壓、中風等心腦血管疾病。不宜做過於劇烈的運動，拳擊、踢足球等，尤其是體弱者，避免大汗淋漓，損傷陰液、陽氣。另外，此時節亦應避免午後高溫時間的戶外活動，注意防暑降溫。

3.少食多餐

小滿後天氣炎熱，人體汗出開始增多，雨水也多。 濕熱的天氣使人脾胃功能減弱，容易沒有胃口，食慾不振，在飲食中注意要少食多餐，選擇易消化的清爽、軟爛食物，並適當加以調味，以促進食慾。

4.宜多飲湯、羹、汁

多飲湯水有助消化，並能促進排尿、排汗，加快人體水液代謝，既能排除濕毒，又能緩解煩渴。消暑宜選擇熱茶（以綠茶、花茶最好）來降溫。

小滿宜吃苦味蔬菜，如苦菜、苦瓜、萵筍、穿心蓮、茼蒿等苦澀味的蔬菜，一般具有清熱除濕、去暑除煩、清瀉心火、涼血解毒等功效。（cookpad）

5.吃苦味蔬菜及清熱除濕食物

此時宜吃苦味蔬菜，如苦菜、苦瓜、萵筍、穿心蓮、茼蒿等苦澀味的蔬菜，一般具有清熱除濕、去暑除煩、清瀉心火、涼血解毒等功效，小滿時節食用，尤宜養生。

另外，亦可多吃清熱除濕的食物，如赤小豆、薏仁、綠豆、冬瓜、絲瓜、山藥、海帶、紫菜等，可健脾除濕，利尿消腫。

6.不宜食用油膩、刺激、生濕、生冷食物

此時不宜多吃肥膩的肉類，尤其是羊肉、牛肉、雞肉等偏溫熱的肉食，也不宜煎炸燒烤、辛辣刺激，以免加重上火症狀。此外，生濕助濕的食物如芒果、榴槤、大棗、荔枝、龍眼、深海魚、蝦等，這些食物亦不宜多吃。

雖然小滿後氣溫開始升高，生冷食物都不宜多食，以免損傷脾胃及濕熱暑氣被困在身體，尤其是消化系統功能未發育完全的小孩及臟腑機能逐漸消退的老年人。

▼小滿湯水食療（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.薏米陳皮茶：健脾利濕、理氣、增進食慾、清熱

2.淮山芡實薏米湯：健脾醒胃、去濕抗疲勞

健福堂註冊中醫師李雨燕 （撰文者提供）

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