大腸癌｜馮素波切除大腸良性瘤癌變機會微？暴瘦屁多5症狀要小心

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-21 19:47

馮素波（波姐）3歲時童星入行，從影超過70年，上月身體檢查時發現大腸內有腫瘤，幸掃瞄後證實腫塊屬良性，並非癌症而是腺瘤，並已做手術切除。不過，由於馮素波媽媽是因大腸癌離世，令她擔心會有遺傳。究竟腫瘤良性與惡性如何定義？良性腫瘤會否癌變？有什麼自我檢查方法？大腸癌又有什麼先兆？

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腫瘤是一群異常增生、多餘的細胞，可能在任何器官或部位發生；腫瘤的生長和分裂速度比一般細胞快得多，且會不斷增生，最後影響到人體功能。

腫瘤可分為良性（Benign）或是惡性（Malignant）腫瘤，主要以其生長方式和性質區分，而非以致命性來作分類。

▼良性與惡性腫瘤的定義（按圖👇👇👇）

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良性腫瘤會變成惡性？

台北榮民總醫院腫瘤科陳博明主任在台北癌症臨床研究發展基金會網站指，有些腫瘤確實會由良性轉成惡性，如大腸癌、大腸內的小小息肉是良性腺瘤，但有些會慢慢變大，最後惡化成大腸癌。

由於馮素波媽媽是因大腸癌離世，令她擔心會有遺傳，增加患大腸癌的風險。究竟大腸癌有什麼先兆及症狀？有什麼方法預防大腸癌？

腫瘤危險因子與自我檢查

腫瘤和癌症關係密不可分，無論是良性或惡性腫瘤，下列常見的致癌因素也是容易導致腫瘤生成的潛在原因：（按圖👇👇👇）

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自我檢查注意這3點

一般人偶爾會在身體表面觸摸到腫塊而心生疑慮，不知是惡性還是良性的腫瘤。雖然依據病理學的診斷，以切片或細針穿刺才是最正確檢查方式，但大眾亦可以藉由腫塊出現的部位，來初步判斷是否有罹癌的可能。

1. 淋巴結節

淋巴結主要位於兩側頸部，鎖骨上窩、腋窩及鼠蹊部或腹股溝，在以上部位發現的腫塊通常就是發生於淋巴結。多數淋巴結腫大為良性發炎，但也有惡性腫瘤的可能性，如淋巴瘤或是其他部位的惡性腫瘤合併淋巴結轉移。

若隆起的淋巴結有紅腫或壓痛之現象，大部分是良性的發炎。另外可依腫大的速度或大小來判斷，一般來說，小於一公分的淋巴結較無臨床重要性，但淋巴結若在短時間內不斷變大，或出現硬化現象，就有可能是惡性淋巴腫大。

2. 皮下組織的腫塊

許多人會在皮下組織長出良性的脂肪瘤或纖維瘤，但不必擔心，絕大多數的皮下腫瘤屬於良性，經常分佈在四肢或軀幹的皮下，觸摸時會隨皮膚移動。不過一旦腫塊在短時間內迅速長大，必須要立即就醫。值得注意的是，良性的神經纖維瘤在極少的情況下也發生惡化。

3. 乳房的腫塊

任何長在乳房的腫塊應該立即就醫，因為早期的乳癌治癒的可能性極高。通常觸診很難百分之百確定為乳癌，醫生會再安排其他檢查如乳房超聲波、乳房攝影或細針穿刺、切片，作進一步診斷。

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大腸癌症狀

大腸癌早期症狀很容易跟其他疾病混淆，在早期不容易發現，但亦有一些大腸癌先兆可多加注意，例如突然多臭屁也可能是腸癌先兆。不少腸道疾病患者（例如腸癌、腸炎）都會出現腸道細菌分佈改變或「菌叢不良」（即由於微生物的分佈生態失衡而造成疾病）的問題，導致放屁狀況異於平日，而多數表現為屁變多及氣味變臭，亦有無法放屁的情況出現。

▼大腸癌5大先兆：（按圖👇👇👇）

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▼大便出血有可能是腸癌或痔瘡，如何分辨？（按圖 👇👇👇）

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患大腸癌的高危人士？

雖然大腸癌的成因暫時未明，但有一些類別的人士較高風險患上大腸癌。

▼大腸癌高危人士：（按圖 👇👇👇）

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大腸癌可以預防？

改善飲食和維持健康的生活，有助預防大腸癌。

▼預防大腸癌貼士：（按圖 👇👇👇）

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▼預防大腸癌也可從飲食習慣中做到（按圖 👇👇👇）

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