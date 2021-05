脂肪肝｜每日1杯含糖汽水脂肪肝生成增1倍！現腹脹疲倦5症狀已3期

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-05-25 15:29

天氣漸漸炎熱,很多人平時會選擇喝杯台式飲品、汽水來解渴消暑。不過,甜飲料中添加的糖,可能對健康不知不覺地產生重要的影響。近日的研究指出,長期喝飲料會加快脂肪肝的生成速度,對於健康的影響巨大。

蘇黎世大學(University of Zurich)和蘇黎世大學醫院(The University Hospital Zurich)研究團隊發表了一項隨機對照實驗,受試者在7個星期內每天喝含有不同類型糖的甜味飲料。

實驗結果表明,受試者的新陳代謝發生了顯著的變化,導致人體肝臟的脂肪生成量增加一倍。研究人員提醒,長期攝取這些甜飲料,有可能會發展成為糖尿病或脂肪肝。

每天一杯台式飲品(手搖飲料)脂肪肝生成量翻倍!

這項研究一共納入了94名健康的年輕人,受試者喝的甜味飲料中含有果糖、葡萄糖或蔗糖,相當於每天額外攝入80克糖(相當於800ml左右的普通汽水);對照組則沒有喝。然後,研究人員再追蹤體內的糖分及其對脂質代謝的影響。

整體來說,參與者並沒有比研究前攝取更多的熱量,因為含糖飲料增加了飽足感,從而減少了從其他來源攝入的熱量。

不過,研究人員觀察到,果糖組和蔗糖組的受試者,肝臟中的脂肪生成量是葡萄糖組或對照組的2倍多,而且這種情況在吃完飯或喝完飲料後的12小時以後仍然如此。

脂肪肝囤積造成慢性疾病、死亡風險都上升

脂肪囤積脂肪會有什麼問題?台灣北投健康管理醫院梁程超副院長說明當飲食所攝取的熱量過多時,容易轉換為脂肪儲存在肝臟中,當肝臟細胞內積聚過多脂肪,脂肪超過肝臟5%以上時,就稱為脂肪肝。

脂肪肝的演進可分為三期,大多數人的早期脂肪肝並無明顯異狀,多數人在健檢時透過腹部超音波檢查才知道患有脂肪肝。直到進展到中、後期脂肪性肝炎,才可能出現:上腹部疼痛、食慾不振、倦怠、腹脹、肝臟部位有壓痛感等較明顯的症狀。

根據瑞典最新研究顯示,脂肪肝患者之死亡風險相較沒脂肪肝者增加1倍,且死亡風險隨疾病嚴重程度而增加。

不要迷信「比較健康的糖」,甜味攝取都需要限量

這項研究的負責人蘇黎世大學醫院內分泌學、糖尿病學和臨床營養學系Philipp Gerber教授說:「令人驚訝的是,比起相同量的果糖,我們最常食用的蔗糖能更有效地促進脂肪合成。」

一直到現在,人們還認為果糖最容易引起疾病,屬於「比較不健康的糖」。尤其是近來,愈來愈多台式飲品店貼出告示,標榜使用「蔗糖」而非「高果糖糖漿」,強調比較健康。

台灣Heho健康的營養師吳宜庭表示,各種糖類的製造方式略有差異,可能會導致營養素有些微差別。「不過,總體來說,無論是蔗糖、果糖還是蜂蜜,都是需要限制攝取量的。」

世界衛生組織建議每天的糖攝取最好控制在25公克以內。Philipp Gerbe教授進一步指出:「每天80克糖會促進肝臟中脂肪的生成。就算不再攝取其它糖分,過度活躍的脂肪也會持續較長時間。」足見糖分攝取對於健康的長期影響。

預防、檢查齊上!預防脂肪肝惡化

脂肪肝目前沒有有效的藥物可供治療控制,若想改善脂肪肝最有效的治療方法仍是從日常生活中應調整良好飲食習慣、培養運動習慣和控制體重開始做起,並且安排健康檢查觀察肉眼看不到身體內部的潛藏肥胖。

腹部超聲波是檢查肝臟健康的利器,可有效診斷有無脂肪肝的形成。若發現肝臟可疑陰影,可搭配磁力共振(MRI)施打肝細胞特定性顯影劑的檢查,補足超聲波掃描找不到的可疑病灶,完整掌控肝臟健康狀態。

