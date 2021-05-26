衰老｜40歲皮膚漸老化內臟脂肪多易有老人味！4招消脂要瞓幾小時?

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-26 18:10

隨著年齡的增加，人都會自然出現的一種體味問題，就是「老人體味」，這味道是源自於皮膚老化。但是，有些比較肥胖的人，其實也容易年紀輕輕就開始「有味道」。這一切問題，跟你的「內臟脂肪」息息相關。

根據美日本兩國的皮膚科研究，發現人從40歲後皮膚開始老化，人體皮脂與汗水、老廢角質與Omega-7脂肪酸形成氧化作用，就會變成2-壬烯醛，再被細菌及微生物分解後就成為了老人體味。也因為2-壬烯醛不溶於水，所以在洗完澡及洗乾淨的衣服上，仍會存留這個味道，甚至是居住的環境中也會存留這個味道。

日本減重名醫工藤孝文更是在新作《專減內臟脂肪的低醣瘦肚湯》中指出，內臟脂肪也會使得血液中影響體味成分的「壬烯醛」增加，使得俗稱「老人臭」的情形變得更嚴重！

▼年輕人身上有「老人味」？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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工藤孝文指出，肥胖問題當中，尤其令人棘手的就是「代謝症候群」。這種疾病最初是因為內臟脂肪型肥胖，漸漸演變成血脂數字異常、高血糖及高血壓。因此，我們可以用「一粗（腰圍）、二高（血糖、血壓）、血脂異常」來記住代謝症候群的所有症狀。

目前已知，罹患這種症狀之後，容易招致心臟病、腦溢血或動脈硬化這類悠關性命的嚴重疾病。因此，如果年紀輕輕就發現自己常常「味道很大」，你要擔心的已經不只是老人味的問題，而是各種慢性病馬上就要找上你了！

擺脫內臟脂肪有4招！「睡覺」是一大關鍵

1. 運動

運動可以燃燒脂肪，因此大家想到減肥、減脂，都會想要運動。每周至少3次，每次30分鐘的溫和運動也有幫助，可減慢你內臟脂肪的生成，但如果要燃燒內臟脂肪，運動強度就要增加。

2. 飲食

當你吃進去的熱量長期少於消耗的熱量，久而久之就會變瘦，同時也會消除內臟脂肪。目前沒有什麼神奇的飲食方法，可以針對性的消除你的內臟脂肪。因此，「少吃多動」雖然是基本要做到的，但是效果相當有限。

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3. 睡眠

其實，睡眠不足才是現代人最常忽略並且造成肥胖、內臟脂肪的原因。美國史丹佛大學一項針對17000多人的研究發現，發現每天睡眠少於5個小時的人，要比至少睡9小時的人，增加45%的機會罹患脂肪肝，而每天睡眠6小時的人，也要比睡9小時以上的人增加1/3的脂肪肝風險。而脂肪肝，就是最嚴重的內臟脂肪問題。

研究指出，每天晚上睡眠時間達6–7小時，比每晚睡5小時、小於5小時、8小時、多於8小時，有比較少的內臟脂肪。如果你的運動、飲食都已經改善，或許就是睡眠的問題造成的。

4. 壓力

當壓力來的時候，身體會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，它會讓我們的心跳變快、血壓升高，可以來對付需要處理的事情。但過多的皮質醇，對身體來說卻是「毒藥」，等於強迫我們不斷不斷的工作，最後細胞都死光了，卻沒有新的細胞出來，身體不但老化，甚至會過勞死。

而且，有壓力的時候，可能沒辦法對食物做正確的選擇，有些人遇到壓力會亂吃，或是睡眠品質不佳，間接造成內臟脂肪問題。因此，適當調適心情，也是避免自己肥胖的重要關鍵。

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