花生衣水｜補血健脾降血壓　加黑木耳潤燥通便4款食療連唔連衣食?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-24 20:25

花生大家吃得多，原來花生的紅衣亦有保健的功效。有中醫指出，花生衣健脾益腎，補血止血，更有助降血壓。 撰文：健福堂註冊中醫師王康妮

花生衣功效

花生肉外層的紅色薄衣，性平、味甘、微苦，能健脾益腎，補血止血， 降血壓。根據藥理研究，花生衣能抗纖維蛋白的溶解，促進骨髓製造血小板的功能，縮短出血時間。

▼花生衣水知多啲（按圖👇👇👇）

牙齦出血脾胃虛宜飲

花生衣水四季都宜飲用，尤其適合脾不統血的「血證」，即易出血人士服用，包括原發性疾病引致血小板低的人，例如再造血功能衰退引致貧血、血友病、類血友病等；其他出血症狀如消化道出血、泌尿道出血、鼻血、牙齦出血等亦適合。亦有研究顯示，食用花生衣能有效預防癌症化療後出現的血小板減少的副作用。

此外，有脾胃虛弱、腎精虧虛的「虛勞」證候（相互症狀），如面色萎黃、神疲乏力、頭昏耳鳴、四肢痠軟、食少納呆等症狀人士，亦適合飲用花生衣水。

不過，對花生敏感、痛風、糖尿病、胃潰瘍、慢性胃炎、慢性腸炎等則不宜飲用。

▼花生衣水除了可以加水煲煮飲用，還可加配其他食材，增強功效。（按圖👇👇👇）

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花生衣水食療

1.花生衣水：健脾益腎，補血止血

2.仙鶴草花生衣水：收斂止血

3.紅棗龍眼花生衣水：健脾養血安神

4.黑木耳紅棗花生衣水：補氣養血潤燥

▼飲用花生衣水注意事項（按圖👇👇👇）

1.花生需用紅衣花生

2.最好使用現成花生衣（藥房有售），也可自行買紅衣花生再浸泡取用

3.花生衣水每次宜飲用1碗，同時進食花生衣效果更好，最多吃半碗，惟消化不良人士不建議進食

健福堂註冊中醫師 王康妮（撰文者提供）

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