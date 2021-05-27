冰水｜起床第1杯飲凍水傷脾胃水腫便秘11壞處　2大理由仍飲凍水？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-27 08:00

多喝水可排毒、通便、促進新陳代謝，早上起床的第一杯水更重要，夏天晨起喝杯冰水，清涼醒神，但亦可能會傷身！喝水健康，但喝錯反會適得其反，即睇早晨第一杯應該喝暖水或冰水！

起床飲凍水傷脾胃？

炎夏喝一杯冰凍的水可降溫，不少人起床會喝一凍杯水助排毒，但註冊中醫師潘咨瑕表示，早上起床喝凍水會損傷中焦脾胃陽氣，減低新陳代謝，並令濕氣積聚，加重脾胃的工作量，容易造成脾胃功能失調，或會導致各種「脾虛濕困」症狀，包括：疲倦乏力、頭暈頭重、身重、胃脹、腹脹、作嘔、四肢腫脹等。尤其是腸胃不適人士，經常在起床後喝凍水會容易造成腹瀉及胃脹。

起床飲凍水腦中風？

網上有些傳言指，若一起床大口喝凍水或會出現腦中風、心肌梗塞等，又是否屬實？心臟科專科醫生謝德新指，暫未有研究和科學實證證明早上喝凍水會增加中風等風險，喝凍水或暖水並無絕對選擇。但亦提醒大家避免飲太過冰凍的水，因它可能會影響消化、使心跳減慢、喉嚨痛、便秘等，最理想的水溫為攝氏16度。

起床第一杯建議喝暖水。（Manki Kim/Unsplash）

因此，起床第一杯建議喝暖水。除了幫助腸道蠕動，預防便秘，更可令氣血循環較佳。氣血循環良好使頭腦清醒，可為新一天的工作做準備，並有助消化。

▼ 早上飲暖水排毒美顏、消水腫等8個好處：（按圖 👇👇👇）

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飲凍水可促頭痛

除了起床第一杯水不應飲凍水，有研究指喝凍水會容易使人感到頭痛，而中醫亦認為凍水可能會傷身。即使天氣炎熱，仍要多加注意喝的分量！

▼ 喝凍水有什麼壞處？（按圖 👇👇👇）

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1. 易頭痛

飲凍水會觸發偏頭痛。曾有一項研究顯示，有7.6％的參加者用吸管喝了150毫升冰涼的水後感到頭痛，而患有偏頭痛的參加者飲用凍水後，出現偏頭痛的情況更是從未偏頭痛人士的兩倍。

2. 易肚瀉

從中醫角度看，飲用凍水或冰水會損傷陽氣，傷及脾胃。註冊中醫師鄧蕙盈指，脾胃本來就喜歡溫暖，而凍水或冰水屬寒涼之物，經常飲會影響脾胃功能，容易引致肚瀉、感冒、疲倦、暈眩等症狀。

3. 減慢氣血運行、黑眼圈、水腫

飲凍水除了易傷脾胃外，亦容易減慢氣血運行。鄧醫師解釋，由於凍水或冰水屬寒性，容易令血液運行不暢，產生瘀血，造成臉色暗啞、腹脹、黑眼圈、水腫等。而女性經常飲用冰水，更容易出現痛經問題。

4. 胸口痛或腹部抽筋

如在夏天或高溫下飲冰水，會對消化系統造成負擔，阻礙身體自然吸收營養。當體溫太高時飲用凍飲，更會導致食道痙攣、胸口痛或腹部抽筋。由於身體與冰水的溫度錯配，難以吸收這些水分，無助解渴，相反，因凍水為體內帶來衝擊，有可能引致慢性胃痛。

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運動時喝凍水有助提升運動時的表現，並有助減肥。（abillion/unsplash）

運動時飲凍水增耐力

不過，亦有報道指，運動時喝凍水有助提升運動時的表現，也有減肥作用？

1. 改善運動表現

運動時飲凍水，有助預防身體溫度過熱，保持較低的核心溫度，令你有更佳的表現。一項針對45名身體健康男性的研究發現，與飲用室溫水相比，鍛鍊期間飲用冰水（4°C）可顯著降低核心體溫的升高，防止身體過熱，從而改善一個人的運動表現和耐力，鍛鍊更成功。

2. 有助減肥

由於人體是恆溫約攝氏37°C，當我們喝進冰水，身體為了維持常溫，便需把冰水「加熱」。這過程便需要能量，消耗卡路里，因而增加了新陳代謝，也間接達至減肥效果。

美國國家衛生院（NIH）實驗為一群健康的成人先量度新陳代謝的情況，待30分鐘後，飲用約500毫升的暖水，待90分鐘後，再量度一次。另一群人則以相同程序，喝進攝氏3°C的冰水。結果發現，只有飲冰水的人，體內的新陳代謝才產生變化，比之前增加4.5%，而且能維持60分鐘之久。

▼ 飲凍水雖有其好處，但以下這些時候就不宜飲用凍水或冰水了（按圖 👇👇👇）

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