【晚期癌症】免疫治療組合　助骨轉移腎癌患者重拾正常生活？

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-06-01 06:00

許多人認為確診晚期癌症，生命就開始急速倒數。事實上，醫學發展一日千里，患者已可透過不同治療方案延長存活時間。免疫治療已成為對付癌症的新方案，近年更有證據顯示，免疫治療組合或有助長期控制腫瘤⁽¹⁾。與癌共存，再也不是天方夜譚。

免疫治療由來已久 近十多年應用漸趨成熟

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生表示，免疫治療的原理，是利用人體自身的免疫系統殺死癌細胞：「免疫治療的概念由來已久，早在上世紀七十年代，已用於治療部分癌症，例如為接受手術後的膀胱癌患者灌注卡介苗，預防復發⁽²⁾；或以干擾素治療腎癌和黑色素瘤⁽³⁾等等。」他接著道，以往醫學界對免疫治療的了解有限，患者未必能夠承受部分治療的副作用。然而，免疫治療在過去十多年突飛猛進，其中一個重要發現是「免疫檢查點抑制劑 (Checkpoint Inhibitors)」。

針對免疫檢查點 讓免疫系統重新辨認癌細胞

人體有如一個小宇宙，蘊藏著許多奧妙的法則和機制。面對癌細胞、病毒、細菌侵害時，免疫系統中的T細胞能辨別這些「敵人」，並作出攻擊。同時，人體存在免疫檢查點，包括「PD-1」和「CTLA-4」，用以抑制T細胞，防止它傷及無辜⁽⁴⁾。癌細胞正是利用免疫檢查點的「漏洞」，令免疫系統無法如常運作。

梁醫生解釋，T細胞的表面存在PD-1受體，而正常細胞上則有PD-L1蛋白，當兩者結合，T細胞就不會對細胞作出攻擊。梁醫生說：「部分癌細胞會釋出PD-L1蛋白，令T細胞誤以為它是健康細胞。」CTLA-4受體本身用於約束T細胞，令它不會過分活躍，以免傷及正常細胞。然而癌細胞懂得利用CTLA-4受體，減低T細胞的活躍程度，失去了抗癌的作用。

「PD-1抑制劑」及「CTLA-4抑制劑」針對以上問題而生，前者阻斷PD-1受體與PD-L1蛋白結合，令T細胞能重新辨認癌細胞並作出攻擊；後者則能阻斷CTLA-4，T細胞於是保持活躍。研究顯示，部分活躍的T細胞攻擊癌細胞後，會變成記憶T細胞，或有助持續抗癌⁽⁵⁾。

免疫治療組合 或有助延長存活期

免疫檢查點抑制劑的出現提供了更多癌症治療藥物，亦意味著已有的治療方法添加了「新拍檔」，或可組合成更多治療方案，助患者抗癌。

不同的治療方法各有利弊，而因應每位病人的病情、身體狀況，對治療的反應亦有所不同。以轉移性腎細胞癌為例，以往化療、放射治療和標靶治療雖能控制腫瘤，但較少達致完全反應率⁽⁶⁾⁽⁷⁾。有見及此，醫學界嘗試組合不同治療方法，試圖找出更有利患者的方案。研究發現，組合不同治療可助部分患者延長壽命，方案包括以免疫治療結合標靶治療，和免疫治療組合⁽¹⁾⁽⁸⁾ 。

使用免疫治療組合方案，患者或會擔心它的副作用影響日常生活？梁醫生表示，免疫治療較常見的副作用包括疲倦、咳嗽、腹瀉、皮疹等等⁽⁹⁾，大部分可透過輔助性藥物或改變生活習慣治理，例如使用止瀉藥⁽¹⁰⁾、潤膚膏或藥物為皮膚保濕⁽¹¹⁾，增加小休時間（約三十分鐘）以恢復體力等等⁽¹²⁾。醫護人員亦有足夠的臨床經驗，針對不同的副作用提供輔助性治療或生活建議。

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生表示，癌症治療的發展為不少患者帶來治療曙光。

轉移性腎癌個案分享

兩年前，50多歲的劉先生（化名）莫名骨痛，連日坐臥不寧，甚至無法應付工作，因而求醫。檢查後，發現他患上肉瘤性腎癌，並出現骨轉移，是故引起骨痛。

展開治療半年後，他的骨痛減輕，並可應付一些簡單工作。他的腫瘤亦有所縮小，其後接受了局部腎臟切除，取出病灶。

手術後，劉先生仍繼續接受治療以控制病情。目前，他的病情持續受控，並無復發跡象，骨痛也完全消失，活動不再受限，可以如常工作。

梁廣泉醫生提醒：以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。

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本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

參考資料：

1. Albiges L, et al. ESMO Open. 2020 Nov;5(6):e001079.

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https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatments-and-drugs/bcg-treatment-for-bladder-cancer

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6. Makhov P, et al. Mol Cancer Ther. 2018 Jul;17(7):1355-1364.

7. Buchler T, et al. Eur Urol. 2016;70:469-475.

8. Powles T, et al. Lancet Oncol. 2020 Dec;21(12):1563-1573

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