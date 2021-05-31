【保生育能力】雪卵要趁早？專科醫生剖析雪卵、人工受孕注意事項

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-31 12:23

近年愈來愈多名媛女星向傳媒透露已進行雪卵手術，可見除健康問題，現時不少女性都因為事業或晚婚等原因而進行卵子冷凍。醫學科技日新月異，卵子冷凍早已非奇聞，但網上對於卵子冷凍的細節及資料良莠不齊。本文請來香港註冊生殖醫學專科醫生梁家康醫生，簡述冷凍卵子及人工受孕的程序及注意事項，並分享他在行醫生涯中的特別個案。

雪卵不宜過早或太遲 30至34歲為最佳

雪卵技術現時已相當成熟，但並非每個人都適合進行冷凍卵子或人工受孕。醫生會先和求診女士進行問診，確認並無性傳染病或其他嚴重疾病。理論上女性由開始來經時已經有卵子產生及可懷孕，但梁醫生認為雪卵的最佳年齡是30至34歲，「有部分女士想趁二十多歲，相對年輕時進行雪卵，以保留卵子在更佳的狀態，但過早雪卵可能會面對不需要用雪卵，或有需要使用卵子時，已超過香港法定的十年儲存期；但推遲至36歲後，則會年紀問題而使卵子數量較少及質素較差，一來可能需要數次取卵手術才能收集足夠數量的卵子，二來胚胎亦有較大機會出現不正常情況。」

醫生建議最適合進行冷凍卵子的年紀是30至34歲，在這段年齡間通常只需一次手術便可收集足夠數量的卵子。（圖片：bebo.club）

手術前先催卵 目標取卵數量為10-15粒

開始雪卵療程時，女士需注射與人體自身分泌類近的促性腺激素，刺激卵巢製造更多卵泡，確保手術時有足夠數量以供抽取。催卵過程約10天，每隔數天醫生會用超聲波進行觀察卵巢，待卵泡數量及成熟度適合時便會進行手術。整個手術約20至30分鐘，期間女士會接受麻醉，不會感到痛楚。

至於抽取卵子的數量，梁醫生指20至35歲而健康狀況正常的女士，身體每月會可以有20至30粒卵泡，最終排出則只有1粒。激素可以保證小卵泡都會長大成熟。抽卵手術會利用幼針，經過陰道，直接從卵巢抽取10至15粒卵子，處理後便進行冷凍。

解凍後卵子等於「新鮮」卵子?

卵子冷凍（俗稱雪卵）是將卵子儲存在-196℃的液氮中，以作長時間保存，待日後有需要使用時解凍及進行受精。雪卵技術早於1980年初面世，但當時存活率僅4至6成，直至2000年後出現「玻璃化冷凍」（Vitrification），取代舊式的「慢速冷凍法」（Slow Freezing）；以冷凍保護劑使細胞內的水份變得粘稠，再配合快速降溫（即每分鐘下降2,000℃），解決舊式方法因結冰及融冰而影響卵子細胞構造及生存率，為全球冷凍技術帶來突破發展。

梁醫生早於2004年便在香港使用「玻璃化冷凍」雪卵技術，初期只應用在因癌症治療而影響生育的病人身上，後來技術日漸穩定，逐開始廣泛使用。現時經他處理的冷凍卵子存活率高達99％，而受孕率則視乎卵子年齡，大約40-60％。「以現時的技術來說，解凍後的卵子與『新鮮』無異。香港現時的人工受孕技術已達國際標準，一般來說，活產率大約40%，可見雪卵將可為更多女性提供生育選擇。」

香港的人工受孕成績卓越，成功率高達三份之一。（圖片：medium）

注射激素致水腫 經期重臨便已回復正常

從打針、卵巢監察至手術，整個過程大約兩星期。梁醫生指出，一般人在手術後都不會感到嚴重痛楚，大部分女士服用止痛藥便可，只有3至5％人士需要打止痛針。「以往手術過程或會傷及血管而導致流血，但隨著超聲波技術的進步，這個問題已得以改善，過去十多年只有少於十個病人，術後出現較嚴重問題而需入院。」至於注射激素所導致的副作用問題，梁醫生表示部分女士或出現短暫水腫情況，但在下次經期重臨已經逐步回復正常，而激素亦不會導致提早收經等情況出現。

醫生會以一枝用作吸卵的幼針，經過陰道，到達卵巢，將卵子逐粒抽出。（圖片：girlstalkinsmack）

醫生表示催卵並不會過度刺激卵巢；而激素所導致的水腫問題，隨著經期來臨會逐步回復正常。（圖片：womenshealthmag）

各地法規迴異 在港雪卵合法 唯人工受孕必須為已婚夫婦

由於香港對生殖科技的規管十分嚴謹，例如求診者資料、療程細節、療程結果及受孕情況等均須登記在政府人類生殖科技管理局的檔案內；以保證雪藏的卵子是合法儲存和使用。然而，與人工受孕不同，卵子冷凍並無規定必須已結為合法夫婦才可進行，單身女士亦可做卵子冷凍。梁醫生續指。如有需要女士可選擇將已被雪藏的卵子運往其他國家，但應先了解該地的法律規限。

海外國家的法律與香港不同，女士選擇生育治療前須了解清楚。（圖片：livingandloving）

在生殖醫學範疇行醫多年間，梁醫生見證不少喜事。「曾經有位病人因多次進行人工受孕不果而向我求助，當時我懷疑與她的免疫問題有關而出現排斥。診症過程中，我好像當偵探一樣，抽絲剝繭地找出正常胚胎仍不能著床的原因。經過一番研究及嘗試後，終於發現問題出於病人子宮內的益菌與細菌比例失衡。當問題解決後，病人終於懷孕並成功分娩。」除了為她感到高興外，梁醫生亦時刻提醒自己，必須抱有開放態度，終生學習以追上科技及時代的發展。

梁家康醫生，香港註冊生殖醫學專科醫生（照片由醫生授權刊登）