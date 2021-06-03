肺癌｜女廚肺癌半年擴至骨腦離世！2秒測肺年齡補氣健肺飲花旗參?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-03 17:37

肺功能有幾好你知道嗎？肺癌是香港癌症頭號殺手，據衞生署資料顯示每年新症超過四千宗，死亡人數約三千六百人。究竟肺癌有什麼症狀？有什麼方法檢測肺部年齡？如何強肺健身？

胸腔暨重症科醫師黃軒指，亞洲女性如家中有1人有肺癌，該女性患肺癌機率高2倍，如有2人則高5倍，3人以上高10倍。（影片截圖）

肺癌是香港癌症頭號殺手，而女性患肺癌的風險更比男性高。胸腔暨重症科醫師黃軒在台灣TVBS節目《健康2.0》指出，亞洲女性患肺癌比歐美國家女性有平均早10到15歲的年輕化趨勢。如家中有1人患肺癌，該女性患肺癌的機率高2倍，如有2人則高5倍，3人以上高10倍。

「日本美女廚神」之稱的高木惠美，她今年3月底因肺癌病逝，終年35歲，她由發現癌症至去世只有半年時間。（高木惠美IG）

節目中提及有「日本美女廚神」之稱的高木惠美，她今年3月底因肺癌病逝，終年35歲。她在2020年10月確診罹患肺癌第4期，且轉移至腦部、骨頭，2021年3月28日因癌細胞擴散逝世，由發現癌症至去世只有半年時間。

▼及早發現癌症有助提高康復機會，究竟肺癌有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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肺年齡自我測試

你的肺功能如何？以下一個簡單測試，可以知道自己的肺部年齡。博仁醫院副院長康志森在節目中指，1秒內肺部可以排出多少空氣，可反映肺部彈性及支氣管阻塞的程度。

▼肺年齡自我測試（按圖 👇👇👇）

方法：

1.將軟尺垂直放在桌上 2.衛生紙揉成球狀，放在手掌上 3.手不可超過軟尺起點，嘴巴與衛生紙距離約20厘米，吸一口氣用力吹

結果：

量度衛生紙球吹出去的距離： 2公尺（200厘米）肺年齡約30歲 1.52公尺（150厘米）約40歲 1公尺（100厘米）約60歲

氣功師彥寬在節目中建議了一個健肺強身的清肺法，有補養肺氣之效。

▼清肺法如何做？（按圖 👇👇👇）

健肺補氣茶療

此外，大家亦可以飲西洋參（花旗參）桔梗茶健肺補氣。中醫師吳亞凡在節目中指，這款茶特別適合家庭主婦、吸煙、有黃痰人士。

▼西洋參（花旗參）桔梗茶（按圖 👇👇👇）

▼同場加映：按壓穴道可達到止咳、護肺之效（按圖 👇👇👇）

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