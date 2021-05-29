體臭｜2招分清汗臭和狐臭　動手術徹底改善惟這種體質需注意

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-29 19:02

狐臭不是病，但臭起來要人命！濕熱的夏天是所有狐臭者的惡夢，明明止汗劑、體香劑全用上，還是擋不住味道，令周圍的人屏住呼吸。還好現在已經可以透過手術去除狐臭，不過醫師提醒，腋下手術的傷口如果沒照顧好，很容易留下傷疤，穿上無袖後，又成了另一件令人尷尬的事情。

人體汗腺可分為分佈於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺；遠古時期，人類藉由大汗腺分泌的氣味，來進行溝通或分辨敵我等行為。然而隨著語言出現，大汗腺已經成了失去功能的器官，如果過於發達，還會引起社交困難。

台灣彰化基督教醫院整形外科主治醫師林士隆表示，在青春期荷爾蒙刺激，腋下的大汗腺「頂漿腺」發達的人，會分泌白黃色無味液體與微生物作用後，產生濃烈的臭味，也就是所謂的狐臭。臨床上，大部分求診患者都分布在18-44歲。

▼2招分清楚你是「汗味」還是「狐臭」（按圖了解👇👇👇）

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林士隆醫師指出，流汗後有體味是正常現象。「有些人對自己的味道比較敏感，但其實要先區分你的味道是汗味還是狐臭。」

林士隆醫師指出2個觀察重點：如果是汗味，你的上臂與腋下味道差別不會太大，但如果是狐臭，味道會有明顯差別。另外，狐臭是頂漿腺分泌出的油脂所造成，所以如果衣服上容易出現黃黃的油垢，更有可能是狐臭。

調整日常行為有助於減緩狐臭，但「止汗劑」效果有限

如果狐臭情形不是太嚴重，可以透過調整日常行為來改善。林士隆醫師給出以下3個建議：

1. 保持腋下清潔乾燥，刮除腋下毛緩解異味。 2. 多待在室內溫度較低的地方。 3. 經常沐浴、勤換衣物，尤其在大量運動之後，最好能立即沖個澡。穿著寬鬆、透氣的衣服。

林士隆醫師指出，止汗劑是止汗，雖然對於狐臭也有改善，不過通常成效有限。

想動手術改善狐臭，你有什麼選擇？

目前，有一些免動刀的方式改善狐臭。林士隆醫師指出，像是打肉毒桿菌就有一定的效果，不過缺點是每半年就要施打一次，打個幾次之後，金錢成本就超過手術了。另外，目前一些雷射除汗腺的方式，也會破壞頂漿腺，同樣能夠改善狐臭。

手術是除狐臭最直接的辦法，近期不斷的改善手術方式，可採微創旋轉刮刀，傷口較傳統手術小，傳統手術傷口約4-5公分，微創旋轉刮刀約0.5公分，恢復期較短。

手術是最徹底改善方式，不過林士隆醫師提醒，傷口雖然小，但是位於容易產生疤的腋下，需要謹慎照護傷口，避免疤痕擴大。尤其是有蟹足腫體質的人，更要在手術前就跟醫師充分溝通。

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術後淡疤產品2關鍵：國際認證+矽膠材質最佳

林士隆醫師指出，術後傷口會使用紗布加壓，回診時經醫師評估後才會拆除，一般於術後三天返診拆紗布。這段期間不能做大幅度的動作，如果造成大片瘀血，未來傷口照護會更加困難。

在選擇淡疤產品時，林士隆建議選擇含矽膠成分的商品來做護理。他解釋，2002年的國際疤痕指南及2013年出版的亞洲疤痕臨床指南中，都建議使用矽膠產品來處理疤痕。

「面對市場上的眾多品牌，消費者在選擇時，可以看一下產地，例如是否為美國原裝進口，有無美國FDA的認證、是否有相關臨床研究等，品質比較有保障。」林士隆醫師建議，因為手術位置在腋下，貼片難以服貼，最好選擇凝膠類型的產品。

疤痕黃金2原則：早處理、有耐心

「一般來說，醫師開刀時會儘量讓傷口靠向後側，所以正常情況下，不容易在正面發現痕跡。」林士隆指出，要避免疤痕，最重要的是要遵守二個疤痕的黃金準則：包括處理要趁早，儘早開始使用抗疤產品，一般說來在術後10-14天就可開始使用；另外就是要有耐心，建議使用至少三~六個月以上，確保淡疤的效果。

只要把握這2原則，未來即使穿上無袖甚至泳衣，都不用擔心疤痕妨礙觀感。林士隆醫師提醒，目前消除狐臭的術式非常多元，呼籲有困擾的人，可以到整形外科求助，不必強行與狐臭共處，為難自己也為難他人。

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