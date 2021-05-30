睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-30 20:02

結束忙碌的一天，明明覺得很疲勞、想睡覺卻又怎麼都睡不著覺。有這樣的情況，可能是心理與身體都太過緊繃所導致。以下介紹六個穴道可以幫助改善這種狀況，不妨在睡前好好的按一按，讓身心靈都放鬆下來，會更好入睡！

▼睡前按摩六穴道安神鎮靜、放鬆身心（按圖了解👇👇👇）

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1. 內關穴：手腕橫紋中點往上3橫指處。

方法：用大拇指垂直往下按壓，按摩3-5分鐘，直到局部有酸脹感，或是症狀有所改善為止。

2. 神門穴：手掌與手腕交界處橫紋，靠小指那側的凹陷處。

方法：用大拇指指腹按壓，力度適中，按摩3-5分鐘。

3. 合谷穴：虎口併攏，肌肉凸起的最高處。

方法：用拇指揉按 3-5分鐘。

4. 百會穴：頭頂正中，兩耳耳尖往上至頭頂正中線交會處。

方法：用拇指或食指指腹，力度由輕到重，以局部出現酸、麻、脹、痛和（或）發熱為準，按摩5分鐘。

5. 太衝穴：在腳背的最高點，腳拇趾與腳食趾指縫交界點，往上2橫指（食指跟中指）處。

方式：用大拇指揉按，力度適中即可，每次按摩3-5分鐘。

6. 湧泉穴：腳底前1/3正中的凹陷處。

方法：用雙手的大拇指按揉兩腳的湧泉穴約10分鐘。

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