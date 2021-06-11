17歲運動員用鎮痛藥膏中毒亡　留意使用鎮痛產品不應超過此時限…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-11 17:00

平日坐姿站姿不正確、劇烈運動都有機會令肌肉痠痛，所以不少人都會常備鎮痛藥膏「看門口」，但不說不知，市面一些鎮痛產品含有水楊酸成分，過量使用有安全隱患，美國曾有一名17歲田徑運動員懷疑過量使用鎮痛藥膏，令體內積聚過多毒素而暴斃死亡。

過量使用水楊酸藥膏可致中毒

美國曾有一名17歲田徑運動員在練習時突然暴斃死亡，經解剖後裁定為「水楊酸中毒」身亡，該名少年懷疑長期使用大量痠痛藥膏，身體累積過多毒素而無法代謝，造成水楊酸中毒猝死；死者母親憶述，兒子死前有疲倦和呼吸困難的症狀。

水楊酸有軟化角質和消炎抗菌的作用，常用於護膚品和藥膏上，香港市售產品的水楊酸含量很低，只要按指引使用，一般不會出現敏感紅腫等副作用（本身皮膚敏感和濕疹人士需諮詢醫生意見）。

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按圖即睇鎮痛產品注意事項：

敏感肌都適用！瑞士山金車舒痛凝膠

儘管很多專家都評論水楊酸中毒事件實屬罕見，但敏感肌和濕疹人士都應盡量避免用水楊酸產品，如遇上肌肉酸痛、運動輕微拉傷，不妨使用這款成分天然的Mavex 瑞士山金車舒痛凝膠，它採用阿爾卑斯山藥用植物如山金車、錦葵和薄荷，用於緩解瘀傷、肌肉攣縮和關節疼痛；皮膚學研究表明，山金車舒痛凝膠的安全性和皮膚耐受性很高，糖尿病足皮膚也適用。

Mavex - 瑞士山金車舒痛凝膠100毫升 $288

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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